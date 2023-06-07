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Не в Украину. Ломаченко показал, куда первым делом отправился после боя с Хэйни и вызвал восторг у россиян

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
3,5 т.
Не в Украину. Ломаченко показал, куда первым делом отправился после боя с Хэйни и вызвал восторг у россиян

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) после своего боя с абсолютным чемпионом Девином Хэйни (30-0, 15 КО) улетел в Грецию. 35-летний уроженец Белгорода-Днестровского выложил несколько фотографий из монастыря на Святой горе Афон.

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На пафосных снимках Ломаченко в черной одежде сидит на ступеньках, задумчиво глядя в даль.

Не в Украину. Ломаченко показал, куда первым делом отправился после боя с Хэйни и вызвал восторг у россиян
Не в Украину. Ломаченко показал, куда первым делом отправился после боя с Хэйни и вызвал восторг у россиян

Так как Instagram Василия заблокирован на территории Украину, то боксеру стали писать в первую очередь его российские фанаты.

Снимки боксера вызвали у юзеров из РФ настоящий экстаз.

"Василий ,просто же осознайте что вы оставили огромнейший след в 21 веке. Ваше имя и фамилия никогда уже не умрет. Их пронесут многие и многие поколения", "Мы, россияне, болеем за тебя! Ты наш православный брат", - пишут пользователи.

Не в Украину. Ломаченко показал, куда первым делом отправился после боя с Хэйни и вызвал восторг у россиян
Не в Украину. Ломаченко показал, куда первым делом отправился после боя с Хэйни и вызвал восторг у россиян
Не в Украину. Ломаченко показал, куда первым делом отправился после боя с Хэйни и вызвал восторг у россиян
Не в Украину. Ломаченко показал, куда первым делом отправился после боя с Хэйни и вызвал восторг у россиян
Не в Украину. Ломаченко показал, куда первым делом отправился после боя с Хэйни и вызвал восторг у россиян
Не в Украину. Ломаченко показал, куда первым делом отправился после боя с Хэйни и вызвал восторг у россиян

Пробилось в комментарии и несколько украинцев, попытавшихся задать Василию актуальные вопрос.

"А не хочешь хотя бы одно слово написать за взорванную дамбу? Это не так уж далеко от Одессы, а ты и дальше пропагандируешь москальский патриархат и с аудиторией в 2.2 миллиона человек ни слова не сказал за российскую агрессию", – отмечают юзеры.

Не в Украину. Ломаченко показал, куда первым делом отправился после боя с Хэйни и вызвал восторг у россиян

Как сообщал OBOZREVATEL, за день до начала полномасштабного вторжения Ломаченко посетил российский монастырь на Святой горе Афон.

Свои "лайки" под кадром оставили более 65 тыс. поклонников боксера. Одним из первым комментарий под фото возле монастыря святого Пантелеймона написал российский актер Владимир Сычев, которому запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2018 году. Он посоветовал Василию побывать у старца Гавриила.

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