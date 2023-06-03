"Трижды пересмотрел". Случившееся в бою Ломаченко – Хэйни поразило экс-тренера Усика

Катмен и тренер Расс Анбер, работавший с Александром Усиком, считает, что победу в бою между Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) и Девином Хэйни (30-0, 15 КО) необходимо было отдать украинцу. По словам канадского специалиста, он несколько раз пересмотрел поединок и каждый раз приходил к однозначному выводу, что Василия обокрали судьи.

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Анбер признался, что был шокирован результатом оглашения судейских записок в Лас-Вегасе, когда все рефери отдали преимущество американцу.

"Когда был объявлен первый счет 116-112, я начал чувствовать себя комфортно. Я был уверен, что Василий получит решение. Потом 115-113. "Мы получим это", подумал мне. Но оказалось, что я был неправ. Уже потом я трижды пересмотрел бой Хэйни - Ломаченко и каждый раз я отдавал победу Василию" – , написал Анбер в своей колонке на Pro Box TV.

Расс считает, что даже единственная причина, по которой 12-й раунд отдали Хэйни заключалась в том, что украинский боец провел его на так сильно, как 10-й или 11.

"После каждого просмотра, а отдавал Василию либо восемь раундов против четырех, либо семь против пяти. Мне непонятно, где судьи нашли семь раундов, якобы выигранных Девином", – отметил канадский тренер.

По мнению канадца, пришло время комиссиям и санкционирующим органам изменить способ подсчета очков в боях. Анбер рекомендует в дополнение к трем судьям у ринга посадить в другом месте еще одну независимую коллегию рефери. Если трое у ринга и судейская бригада придерживаются одинакового мнения, то все ок, но если судейская коллегия идет против оценок, выставленных тремя судьями у ринга, тогда необходимо менять итог.

"Я до сих пор переживаю за него. Он пострадал. Он был таким незащищенным. Когда он проиграл Орландо Салидо, рефери Лоуренс Коул проделал ужасную работу, позволив Салидо избежать наказания за фолы во всем бою. Когда он дрался с Теофимо Лопесом, он сделал это без пункта о матче-реванше. Когда я наблюдал за боем с Хэйни, я увидел гораздо больше тонкостей Василия – и я не верю, что три судьи у ринга не видели это. Я видел, как Василий боролся, чтобы победить, а Хэйни боролся, чтобы не проиграть", - подытожил катмен.

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