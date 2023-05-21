Ломаченко подаст протест на результат боя с Хэйни

Команда украинского боксера Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) будет подавать апелляцию на результат поединка с Дэвином Хэйни (30-0, 15 КО). Об этом сообщил менеджер боксера.

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"Это наибольшее ограбление среди белого дня", – заявил Эгис Климас.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113 в пользу американца.

Позже были опубликованы полные судейские записки встречи.

После поражения Ломаченко не смог сдержать эмоций и разрыдался, ожидая пресс-конференцию.

Стоит отметить, что во время флеш-интервью в ринге Василий не стал упоминать Украину, отказавшись благодарить свою родину.

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