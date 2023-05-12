'Не верю ни одному слову': Фьюри прервал молчание о бое с Усиком

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) сдержанно отреагировал на слухи о своем поединке против украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, подчеркнул, что любые разговоры в прессе остаются пустыми слова до тех пор, пока боксеры не окажутся на ринге.

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Об этом Фьюри заявил во время пресс-конференции на испанском острове Тенерифе, передает YouTube-канал Boxing Social. Британский обладатель чемпионского пояса Всемирного боксерского совета (WBC) добавил, что пока не знает, будет ли он драться нынешним летом.

"В прессе сейчас очень много разговоров. Но я не верю ни оному слову, пока этого не произойдет. Посмотрим, что произойдет в ближайшие недели или месяцы. Не очень оптимистично отношусь к таким вещам, когда тебя связывают с боем против кого-нибудь, пока это действительно не случится. Бой в июле? Могу сказать одно: если промоутеры хотят что-то сделать, то им надо поторопиться. Потому что на дворе уже май", – сказал Фьюри.

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

В свою очередь промоутер Skill Challenge Entertainment Амир Абдаллах подтвердил, что у организаторов в Саудовской Аравии уже есть дата проведения боев Усика с Фьюри и Джошуа с Уайлдером. Также он заявил об угрозе дисквалификации участников будущего турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум подтвердил переговоры с Александром Усиком. А двоюродный брат Цыганского короля Хьюи Фьюри бросил вызов украинцу, пообещав его нокаутировать.

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