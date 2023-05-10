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"Есть конкретная дата": появились новые подробности супершоу Усик – Фьюри

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
5,4 т.
Тайсон Фьюри и Александр Усик

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) и британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) все ближе к тому, чтоб все же встретиться в ринге и определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Боксеры должны подраться в декабре в Саудовской Аравии, а местные организаторы грандиозного шоу уже определились с его датой.

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"Есть конкретная дата": появились новые подробности супершоу Усик – Фьюри

Об этом в интервью YouTube-каналу iFL TV рассказал глава боксерского отдела промоутерской компании Skill Challenge Entertainment Амир Абдалла. По его мнению, поклонники бокса и всего спорта смогут стать свидетелями совершенно нового по уровню турнира.

"Есть конкретная дата": появились новые подробности супершоу Усик – Фьюри
"Есть конкретная дата": появились новые подробности супершоу Усик – Фьюри
"Есть конкретная дата": появились новые подробности супершоу Усик – Фьюри

"Да, у нас уже есть конкретная дата ивента, но я вам ее не скажу. Я могу вас заверить в том, что это будет самое большое зрелище в боксе. Это будет не то, к чему мы все привыкли, потому что саудиты делают такие мероприятия на совершенно другом уровне. Это не будет, например, какая-то тривиальная пресс-конференция или еще что-то. Тут все проходит по-другому. Плюс отношение к бойцам. Спросите у них, как к ним относятся в Королевстве. Они там не просто бойцы. О них заботятся", – сказал Абдалла.

"Есть конкретная дата": появились новые подробности супершоу Усик – Фьюри

Напомним, Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. Позже в СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

"Есть конкретная дата": появились новые подробности супершоу Усик – Фьюри
"Есть конкретная дата": появились новые подробности супершоу Усик – Фьюри

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Александра Усика вызвал настоящий переполох в Польше. Легендарный Леннокс Льюис дал свой прогноз на противостояние украинца и Тайсона Фьюри.

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