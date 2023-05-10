"Есть конкретная дата": появились новые подробности супершоу Усик – Фьюри

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) и британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) все ближе к тому, чтоб все же встретиться в ринге и определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Боксеры должны подраться в декабре в Саудовской Аравии, а местные организаторы грандиозного шоу уже определились с его датой.

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Об этом в интервью YouTube-каналу iFL TV рассказал глава боксерского отдела промоутерской компании Skill Challenge Entertainment Амир Абдалла. По его мнению, поклонники бокса и всего спорта смогут стать свидетелями совершенно нового по уровню турнира.

"Да, у нас уже есть конкретная дата ивента, но я вам ее не скажу. Я могу вас заверить в том, что это будет самое большое зрелище в боксе. Это будет не то, к чему мы все привыкли, потому что саудиты делают такие мероприятия на совершенно другом уровне. Это не будет, например, какая-то тривиальная пресс-конференция или еще что-то. Тут все проходит по-другому. Плюс отношение к бойцам. Спросите у них, как к ним относятся в Королевстве. Они там не просто бойцы. О них заботятся", – сказал Абдалла.

Напомним, Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. Позже в СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Александра Усика вызвал настоящий переполох в Польше. Легендарный Леннокс Льюис дал свой прогноз на противостояние украинца и Тайсона Фьюри.

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