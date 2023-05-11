'Уверен, что побью его'. Усику бросил вызов 'слишком большой' супертяж

Двоюродный брат чемпиона WBC Тайсона Фьюри Хьюи Фьюри (26-3, 15 КО) заявил, что победит обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 KO). 28-летний британский супертяж сделал громкое признание в интервью местным СМИ.

Видео дня

Поклонники бокса были разочарованы тем, что бой за абсолютный титул Усик - Фьюри не состоялось этой весной. Однако другой член семьи Фьюри считает, что у него есть все необходимое, чтобы нокаутировать непобедимого украинца

"Я остановлю его. Я слишком большой, слишком сильный, у меня слишком высокая скорость работы для него. Я уверен, что побил бы Усика", – цитирует Хьюи boxingsocial.

До этого ни одному из 20 боксеров, которые делили профессиональный ринг с Александром , не удалось побить его рекорд непобедимости. А Энтони Джошуа дважды осознал, насколько это сложная задача.

Хотя Хьюи вырос в тени Тайсона, хотя он сам по себе является талантливым боксером, выиграв британский титул в супертяжелом весе еще в 2015 году.

Тем не менее, его карьера изобилует травмами и страдает от бездействия. За последние три года он боксировал только один раз.

Несмотря на то, что он еще молод для тяжеловеса, он уже делил ринг с такими бойцами, как Джозеф Паркер, Александр Поветкин и Кубрат Пулев, однако проиграл во всех трех случаях.

Что касается Усика, его следующим соперником, как ожидается, будет обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBA Даниэль Дюбуа .

Несмотря на физические преимущества Дюбуа, большинство ожидает, что Усик сохранит свою единую корону и, наконец, устроит блокбастер с Цыганским королем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!