Грозит дисквалификация: Усик получил предупреждение перед боем с Фьюри

Организаторы грандиозного шоу с участием топовых супертяжей планеты выступают против проведения ими промежуточных боев до вечера бокса в декабре. Промоутеры опасаются травм или неожиданных поражений главных звезд дивизиона, что может привести к их отстранению от турнира.

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Об этом в интервью YouTube-каналу iFL TV рассказал глава боксерского отдела промоутерской компании Skill Challenge Entertainment Амир Абдаллах. Он подтвердил, что Саудовская Аравия намерена организовать в один вечер поединки Александр Усик – Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер.

"Эти ребята должны оставаться активными, но они могут получить травму. А вдруг, не дай бог, случится ситуация, когда кто-то из этих ребят проиграет? Я бы не сказал, что неубедительное выступление в промежуточном бою приведет к их дисквалификации, но поражение, скорее всего, закончится именно этим. Что если Усик проведет обязательную защиту и вдруг проиграет? То есть бой с Фьюри будет не за звание абсолютного чемпиона мира, а это уже не имеет такого большого значения", – сказал Абдаллах.

Ранее этот промоутер заявил, что у организаторов уже есть конкретная дата проведения грандиозного шоу в супертяжелом весе. Также СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Александра Усика вызвал настоящий переполох в Польше. Легендарный Леннокс Льюис дал свой прогноз на противостояние украинца и Тайсона Фьюри.

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