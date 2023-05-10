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Грозит дисквалификация: Усик получил предупреждение перед боем с Фьюри

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
6,0 т.
Грозит дисквалификация: Усик получил предупреждение перед боем с Фьюри

Организаторы грандиозного шоу с участием топовых супертяжей планеты выступают против проведения ими промежуточных боев до вечера бокса в декабре. Промоутеры опасаются травм или неожиданных поражений главных звезд дивизиона, что может привести к их отстранению от турнира.

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Об этом в интервью YouTube-каналу iFL TV рассказал глава боксерского отдела промоутерской компании Skill Challenge Entertainment Амир Абдаллах. Он подтвердил, что Саудовская Аравия намерена организовать в один вечер поединки Александр Усик – Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер.

Грозит дисквалификация: Усик получил предупреждение перед боем с Фьюри
Александр Усик

"Эти ребята должны оставаться активными, но они могут получить травму. А вдруг, не дай бог, случится ситуация, когда кто-то из этих ребят проиграет? Я бы не сказал, что неубедительное выступление в промежуточном бою приведет к их дисквалификации, но поражение, скорее всего, закончится именно этим. Что если Усик проведет обязательную защиту и вдруг проиграет? То есть бой с Фьюри будет не за звание абсолютного чемпиона мира, а это уже не имеет такого большого значения", – сказал Абдаллах.

Грозит дисквалификация: Усик получил предупреждение перед боем с Фьюри
Грозит дисквалификация: Усик получил предупреждение перед боем с Фьюри

Ранее этот промоутер заявил, что у организаторов уже есть конкретная дата проведения грандиозного шоу в супертяжелом весе. Также СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Грозит дисквалификация: Усик получил предупреждение перед боем с Фьюри
Грозит дисквалификация: Усик получил предупреждение перед боем с Фьюри

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Александра Усика вызвал настоящий переполох в Польше. Легендарный Леннокс Льюис дал свой прогноз на противостояние украинца и Тайсона Фьюри.

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