Усик – Фьюри: у Тайсона объявили о новых переговорах

Команды Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Александра Усика (20-0, 13 КО) возобновили переговоры относительно проведения поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Боксеры настроены подписать контракт и стать хедлайнерами грандиозного шоу, которое в декабре намерена организовать Саудовская Аравия.

Видео дня

Об этом в интервью YouTube-каналу Ringside Reporter заявил промоутер Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, Боб Арум. Он подтвердил наличие переговоров с промоутерской компанией Skill Challenge Entertainment, которая занимается организацией вечера бокса.

"Да. Это верно. Переговоры по бою Фьюри и Усика идут. Я разговаривал с представителем Skills Challenge, которые проводят боксерские турниры в Саудовской Аравии. Мы знаем этих людей, мы уже работали с ними, поэтому мы знаем, кто эти игроки на рынке, и у нас было с ними несколько очень интересных переговоров", – сказал представитель Тайсона.

Напомним, Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. Позже в СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Skill Challenge Entertainment Амир Абдаллах подтвердил, что у организаторов в Саудовской Аравии уже есть дата проведения боев Усика с Фьюри и Джошуа с Уайлдером.. Также он заявил об угрозе дисквалификации участников будущего турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!