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Усик – Фьюри: у Тайсона объявили о новых переговорах

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
3,8 т.
Усик – Фьюри: у Тайсона объявили о новых переговорах

Команды Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Александра Усика (20-0, 13 КО) возобновили переговоры относительно проведения поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Боксеры настроены подписать контракт и стать хедлайнерами грандиозного шоу, которое в декабре намерена организовать Саудовская Аравия.

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Об этом в интервью YouTube-каналу Ringside Reporter заявил промоутер Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, Боб Арум. Он подтвердил наличие переговоров с промоутерской компанией Skill Challenge Entertainment, которая занимается организацией вечера бокса.

Усик – Фьюри: у Тайсона объявили о новых переговорах
Усик – Фьюри: у Тайсона объявили о новых переговорах

"Да. Это верно. Переговоры по бою Фьюри и Усика идут. Я разговаривал с представителем Skills Challenge, которые проводят боксерские турниры в Саудовской Аравии. Мы знаем этих людей, мы уже работали с ними, поэтому мы знаем, кто эти игроки на рынке, и у нас было с ними несколько очень интересных переговоров", – сказал представитель Тайсона.

Усик – Фьюри: у Тайсона объявили о новых переговорах
Усик – Фьюри: у Тайсона объявили о новых переговорах

Напомним, Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. Позже в СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Усик – Фьюри: у Тайсона объявили о новых переговорах
Усик – Фьюри: у Тайсона объявили о новых переговорах

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Skill Challenge Entertainment Амир Абдаллах подтвердил, что у организаторов в Саудовской Аравии уже есть дата проведения боев Усика с Фьюри и Джошуа с Уайлдером.. Также он заявил об угрозе дисквалификации участников будущего турнира.

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