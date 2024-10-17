Не реванш с Фьюри: россиянин Поветкин назвал бой Усика, который хотел бы увидеть

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин выразил уверенность в том, что Александр Усик (22-0, 14 КО) обязан провести реванш с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Российский экс-боксер назвал поединок украинца и британца самым интригующим в королевском дивизионе.

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Об этом Поветкин заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". По его словам, победу Дюбуа над Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) была впечатляющей. 25-летний британец якобы продемонстрировал, что может конкурировать, которому проиграл техническим нокаутом в августе минувшего года.

"Усик сейчас будет опять с Фьюри биться, а недавно Джошуа проиграл Дюбуа. И мне было бы интересно посмотреть на бой Даниеля с Александром. Вот это реально будет интересный бой: Усик – Дюбуа", – сказал Поветкин.

Напомним, 21 декабря Усик проведет реванш против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF). До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш.

Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри ответил представителям команды Александра Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. А британец Даниель Дюбуа пожелал украинцу поражения.

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