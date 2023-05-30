Из танка – по оккупантам: стали известный новые подробности поездки Усика на фронт

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, как объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) побывал на линии фронта. Боксер отправился в Нью-Йорк Донецкой области и стрелял из танка по позициям российских оккупантов, попав под ответный огонь.

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Историей Федецкий поделился в интервью YouTube-проекту "Брутальный футбол". Он также раскритиковал журналистов за постоянные нападки на Усика с вопросами о принадлежности Крыма и добавил, что Александр еще до полномасштабного вторжения России в Украину демонстрировал патриотичную позицию.

"На Усика гнали вначале, когда все это началось. "Саня, чей Крым?" Ну, как он может сказать, что Крым украинский, если у него там семья. Он ставит ее под угрозу. Тогда были какие-то моменты, что он не мог ее вывезти. А теперь он показывает конкретно. Поехал туда. Взял из Нью-Йорка и п******л из танка по оркам. Из танка стрелял. Он поехал просто к пацанам. И стрелял из танка. Я это точно знаю. Усик начал себя показывать еще до 24-го февраля. У него жена – правильная такая", – сказал Федецкий.

Отметим, что в конце апреля Усик побывал в расположении 24-й отдельной механизированной бригады. Защитники Украины показали видео, как боксер производит выстрел из миномета.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира россиянин Николай Валуев сделал репост сообщения пропагандистского Telegram-канала "Шторм Новости", в котором Усика обозвали фашистом и бандеровцем, а также пригрозили расправой.

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