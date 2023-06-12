'Может, объявит о завершении карьеры': промоутер Усика сделал категорическое заявление о бое с Фьюри

Чемпион Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) не сможет избежать поединка против Александра Усика (20-0, 13 КО) за звание абсолютного чемпионат мира в супертяжелом весе. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, несмотря на все его заявления заинтересован в том, чтобы вписать себя в историю спорта.

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Уверенность в этом в интервью Ring Polska выразил промоутер нашего чемпиона Александр Красюк. Он подтвердил, что сейчас ведущие менеджеры из мира бокса активно обсуждают организацию грандиозного шоу с участием украинца и британца в Саудовской Аравии уже нынешней зимой.

"Разговоры о бое продолжаются. В том числе обсуждается его провидение в декабре в Саудовской Аравии. Тайсон хотел оказать давление на Усика, чтобы организовать бой в августе в Великобритании. Может, через неделю он опять объявит о завершении карьеры, а потом вернется, чтобы подраться с Кличко, Нгану или Майком Тайсоном. Это вообще зависит о того, как он спал предыдущей ночью. Но реальность такая, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира может состояться только с участием боксеров, которые владеют поясами. Он не сможет избежать боя с Усиком. Тайсон Фьюри очень умный боксер, он знает, что такое стать легендой", – сказал Красюк.

Напомним, Усик 26 августа должен провести обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что собирается устроить бой с Тайсоном Фьюри. Также украинский боксер обвинил своего британского соперника во вранье, а затем неожиданно обратился к Цыганскому королю. В ответ в команде Цыганского короля отметили, что Усика интересуют только деньги.

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