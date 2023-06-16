'Лжец и трус': в команде Фьюри набросились с обвинениями на Усика

Отец чемпиона супертяжелого веса Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Джон Фьюри обвинил Александра Усика (20-0, 13 КО) в том, что наш боксер пытается оболгать своего соперника из-за срыва боя 29 апреля. Представитель Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, отметил, что украинский обладатель трех титулов дивизиона сознательно ушел от весеннего поединка ради большого гонорара в Саудовской Аравии.

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Об этом Фьюри-старший заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. По его словам, Усик мог заработать за бой в Великобритании на стадионе "Уэмбли" почти 22 миллиона долларов, однако отказался от этого и набросился с якобы необоснованными обвинениями на Тайсона.

"Есть только один лжец, и это Усик с его командой. Даже 30 процентов гонорара было много для него. Но он все равно заработал бы 17 миллионов фунтов за бой на "Уэмбли". Но правда состоит в том, что этот маленький кролик не хочет драться с Тайсоном. Это показывает, какой он большой лжец и трус. Команда Усика – плохие бизнесмены. То, что они сейчас делают, доказывает, что все они – трусливые вруны, потому что собрались в Саудовскую Аравию. Он просто убежал туда, спрятался за спинами саудитов и несет чушь о Тайсоне", – сказал Джон Фьюри.

Напомним, Усик 26 августа должен провести обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что собирается устроить бой с Тайсоном Фьюри. Также украинский боксер обвинил своего британского соперника во вранье, а затем неожиданно обратился к Цыганскому королю. В ответ в команде Цыганского короля отметили, что Усика интересуют только деньги.

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