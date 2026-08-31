В Киеве прогремели взрывы: обломки дронов упали в трех районах, вспыхнули пожары. Подробности

Вечером в понедельник, 31 августа, в Киеве вновь раздались взрывы. Вследствие очередной дроновой атаки России на столицу пострадали три района.

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В Соломенском районе произошло возгорание нежилого здания вследствие падения обломков, также есть возгорание травы возле лесополосы. В Голосеевском районе произошло возгорание травяного настила на открытой территории, сообщили в официальном Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что в Голосеевском районе обломки БпЛА упали на обочину дороги, что привело к возгоранию травы. В этом же районе на нежилых территориях по двум адресам обнаружены обломки, без возгорания.

В Дарницком районе также произошел пожар в результате падения БпЛА.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ сообщали о реактивных БпЛА курсом на Киевщину начиная с 19:27.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 31 августа, недалеко от Киева произошел масштабный пожар в складских помещениях в селе Погребы. Над местом происшествия поднялся большой столб дыма, который был виден в разных районах столицы. Пострадали восемь человек.

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