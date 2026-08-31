Пять способов не сойти с ума вместе с миром

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Кажется, реальность окончательно решила проверить, насколько буквально мы понимали выражение "жить в интересное время". Новости напоминают сценарий, который любой продюсер отклонил бы со словами: "Слишком много всего, зритель не поверит". Эксперты уверенно объясняют будущее, которое через неделю оказывается другим. Лидеры мнений, которых рисовали на картонках, вдруг принимают странные (с точки зрения тех, кто их рисовал) и вполне логичные именно для них (если проанализировать последние пять лет опыта) решения. А где-то между геополитикой, искусственным интеллектом и очередным "беспрецедентным событием" вам всё ещё нужно купить средство для посудомоечной машины.

Как сохранить в этих обстоятельствах ясность мышления и при этом не превратиться в человека, который на вопрос "как дела?" отвечает сорокаминутной лекцией о закате цивилизации?

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Вот пять направлений для размышлений

1. Перестать считать тревогу доказательством осознанности

Мы почему-то решили, что хороший, мыслящий человек должен быть немного несчастным. Если вокруг происходит что-то ужасное – просто неприлично спокойно пить кофе! Удобная конструкция (особенно для индустрии, которая продает наше внимание). Но уровень тревоги не определяет качество вашего понимания реальности. Можно прочитать двести сообщений и ничего не понять. А можно прочитать три хорошие аналитические статьи и получить достаточно четкую картину.

Задаем себе простой вопрос: "После получения этой информации я понимаю больше или просто боюсь качественнее?"

2. Регулярно спорим со своей правотой

У меня есть несколько довольно близких знакомых, которые всегда правы. И они всегда знают, где я ошибаюсь (общение с ними воспринимаю как личную аскезу, тренирую смирение). Согласитесь, есть особое удовольствие – выявлять когнитивные искажения у других. Вот эти люди живут в информационном пузыре, а вот те вообще не способны воспринимать факты! Мы же, конечно, пришли к своим убеждениям исключительно благодаря беспристрастному анализу данных.

Настоящее критическое мышление начинается не тогда, когда вы разоблачили чужую глупость, а когда стало немного некомфортно от собственной уверенности.

Иногда полезно спросить:

"Какой факт заставил бы меня изменить мнение по этому вопросу?"

Если ответ "ни один", это уже не анализ – это вера.

3. Не путать интеллект с пессимизмом.

У пессимизма потрясающий пиар. Оптимисту приходится что-то доказывать. Пессимисту достаточно поднять бровь (как пессимист со стажем я точно знаю). Мир помогает: какую бы катастрофу ты ни предсказывал – мир ее уверенно обеспечит. Достаточно многозначительно сказать: "Ну-ну, посмотрим", и все – ты уже выглядишь как человек, который понимает устройство мира и, возможно, читал Шопенгауэра в оригинале.

Особенно хорошо пессимизм чувствует себя в образованной среде. Надежда там воспринимается как интеллектуальная слабость: серьёзные люди должны заранее понимать, почему ничего не получится.

Проблема в том, что пессимизм часто маскируется под реализм. Но мрачный прогноз — это тоже прогноз: он требует доказательств. Поэтому, когда внутренний аналитик уверенно заявляет: "всё идёт к чёрту", полезно задать ему четыре вопроса: На каких фактах это основано? Какие еще сценарии возможны? Что должно произойти, чтобы я признала свой прогноз ошибочным? Что я изменю в своей стратегии в связи с этой информацией?

Эти вопросы возвращают мышление из режима предчувствия в режим анализа.

Можно видеть масштаб угрозы, не считая худший сценарий самым вероятным. Нужно готовиться к худшему, не объявляя его неизбежным. И можно оставлять место для хорошего результата, не присоединяясь при этом к сообществу наивных оптимистов.

Критическое мышление – это не умение первым предсказать катастрофу, а способность не увлекаться ни одним прогнозом, включая собственный.

4. Вернуть себе реальный радиус влияния

У современного человека удивительно широкая зона психологической ответственности. Он просыпается и ещё в постели отвечает за климат, демократию, войны, экономику, демографию, будущее детей и моральное состояние человечества.

Понимать проблему не означает быть обязанным лично ее решить.

У нас есть радиус реального влияния. Иногда большой. Иногда маленький. Проголосовать. Помочь. Заплатить. Отказаться участвовать. Поддержать человека. Проверить факт. Хорошо выполнить свою работу. Не пересылать идиотизм ещё пяти людям. А иногда – приготовить ужин и не ворчать.

Последнее выглядит недостаточно героично, но цивилизация подозрительно долго держится именно на людях, которые продолжают делать нормальные вещи, пока остальные обсуждают её неизбежный конец.

5. Не позволять злу приватизировать реальность

Есть одна проблема с нашим представлением о мире: значительную его часть мы получаем через системы, которым выгодно наше беспокойство. "Сегодня миллиарды людей прожили обычный день" – довольно слабый заголовок. "ВСЁ ИЗМЕНИЛОСЬ!!!" работает лучше.

В результате мозг постепенно формирует устойчивую картину: вокруг – катастрофы, идиоты, преступники, фанатики и люди, которые неправильно пользуются электросамокатами.

Но именно сейчас кто-то выполняет свою работу, или разговаривает с дочерью, или погладил по руке своего партнера, встретился с ним взглядом, и они оба улыбнулись. Это тоже реальность. Просто у неё хуже SMM.

Возможно, одна из главных интеллектуальных дисциплин нашего времени – не позволять самому громкому становиться самым важным.

Психологическая устойчивость – это не вера в то, что все непременно закончится хорошо (ведь мы помним, что нам никто ничего не обещал). Это – способность не делать отчаяние частью своей идентичности. Сохранять сомнение, не превращаясь в циника. Сохранять надежду, не превращаясь в идиота. Менять поведение, получая новую информацию. Делать то, что можешь, не воображая себя центром управления Вселенной. И иногда отключать новости. Потому что завтра вам снова понадобится голова.