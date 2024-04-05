'Лучше вообще не выходить': российский чемпион дал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри

Российский объединенный чемпион полутяжелого веса Дмитрий Бивол (22-0, 11 КО) назвал Александра Усика (21-0, 14 КО) фаворитом противостояния с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Уроженец кыргызского Токмака отметил, что британец провел блеклый поединок против Фрэнсиса Нганну (0-2, 0 КО), чем поставил под сомнение свой класс.

Такое мнение Бивол выразил в интервью YouTube-каналу "Ушатайка". 33-летний боксер отметил, что если Фьюри проведет плохой тренировочный лагерь и не наберет форму, то ему вообще не стоит выходит в ринг против Усика, который в свою очередь великолепно себя показал в боях с Энтони Джошуа (28-3, 25 КО).

"Я бы поставил на Усика. На сегодняшний день, у меня такое ощущение, у него больше шансов. Потому что то, что я увидел в бою Фьюри с Нганну, не произвело впечатление вообще. Боксера обычно судят по последнему бою. В такой форме ему вообще лучше не выходить на бой. Фьюри может преподнести сюрприз, но Усик тоже непростой парень. Он прошел два боя с Джошуа. Это огромный опыт", – сказал Бивол.

До этого Тайсон пообещал легко побить Усика, а также вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Кроме того, Всемирный боксерский совет (WBC) заявил о намерениях изменить правила бокса ради боя Усика и Фьюри. А британские букмекеры сменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

Бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. А промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш украинца и британца.

В свою очередь, экс-чемпион мира в тяжелом весе Стив Каннингем отметил, что Тайсону грозит дисквалификация в бою с Александром. Также стало известно об участии в шоу Усик – Фьюри россиянина, который дрался за ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. А представитель британца Боб Арум уже заговорил о вероятном отказе боксера от реванша.

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