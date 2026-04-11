Блог | Почему Британия и Эстония испугались задерживать танкеры с российской нефтью
Странный синхронный испуг Британии и Эстонии: почему и что из этого
Действительно странный и действительно синхронный испуг наиболее решительных Британии и Эстонии относительно задержания танкеров с российской нефтью, не имеющих флагов (или имеющих фальшивый флаг) и/или находящихся в санкционных списках, может свидетельствовать о:
Далее текст на языке оригинала.
– погрозу з боку РФ, наприклад, атакою на Нарву, до чого країни JEF (навіть не називаю такі абревіатури як НАТО і ЄС) не готові або вважають себе неготовими;
– вимогу до цих найбільш рішучих країн з боку США на фоні очікуваного продовження 30-денного дозволу купляти нафту РФ будь-кому після 11/04.
Якщо це так – то це буде прикладом скоординованих дій США і РФ, що для нас теж є очікуваним.
В такому випадку Україні не залишається нічого іншого крім продовження атак на порти, термінали, труби, станції та підстанції.
Як засвідчили перші особи України (теж синхронно) - такий тиск на Україну теж мав місце і був відхилений.
Отже, тільки хардкор