Странный синхронный испуг Британии и Эстонии: почему и что из этого

Видео дня

Действительно странный и действительно синхронный испуг наиболее решительных Британии и Эстонии относительно задержания танкеров с российской нефтью, не имеющих флагов (или имеющих фальшивый флаг) и/или находящихся в санкционных списках, может свидетельствовать о:

Далее текст на языке оригинала.

– погрозу з боку РФ, наприклад, атакою на Нарву, до чого країни JEF (навіть не називаю такі абревіатури як НАТО і ЄС) не готові або вважають себе неготовими;

– вимогу до цих найбільш рішучих країн з боку США на фоні очікуваного продовження 30-денного дозволу купляти нафту РФ будь-кому після 11/04.

Якщо це так – то це буде прикладом скоординованих дій США і РФ, що для нас теж є очікуваним.

В такому випадку Україні не залишається нічого іншого крім продовження атак на порти, термінали, труби, станції та підстанції.

Як засвідчили перші особи України (теж синхронно) - такий тиск на Україну теж мав місце і був відхилений.

Отже, тільки хардкор