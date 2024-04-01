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Фьюри грозит дисквалификация: экс-чемпион мира сделал заявление о бое Тайсона с Усиком

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
9,0 т.
Фьюри грозит дисквалификация: экс-чемпион мира сделал заявление о бое Тайсона с Усиком

Украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) победит британца Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и 18 мая станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. При этом Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, проиграет либо решением судей, либо будет дисквалифицирован.

Такое мнение в интервью порталу World Boxing News выразил бывший чемпион мира в тяжелом весе Стив Каннингем, который в апреле-2013 отправил Фьюри в нокдаун, который стал для него вторым. По словам американца, Тайсон не сможет воспользоваться своим превосходством в габаритах над Усиком.

Фьюри грозит дисквалификация: экс-чемпион мира сделал заявление о бое Тайсона с Усиком
Фьюри грозит дисквалификация: экс-чемпион мира сделал заявление о бое Тайсона с Усиком

"Я думаю, что Усик победит Фьюри решением судей. Либо так, либо Фьюри дисквалифицируют. Фьюри, как он это обычно делает, будет стараться наваливаться на Усика, чтобы того измотать. Но я думаю, что рефери будет предупрежден об этом перед боем командой Усика, и с Фьюри будут снимать очки", – сказал Каннингем.

До этого Тайсон пообещал легко побить Усика, а также вспомнил о войне в Украине. В свою очередь Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Фьюри грозит дисквалификация: экс-чемпион мира сделал заявление о бое Тайсона с Усиком
Фьюри грозит дисквалификация: экс-чемпион мира сделал заявление о бое Тайсона с Усиком

Кроме того, Всемирный боксерский совет (WBC) заявил о намерениях изменить правила бокса ради боя Усика и Фьюри. А британские болельщики внезапно начали ставить крест на шансах украинца победить.

Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

Фьюри грозит дисквалификация: экс-чемпион мира сделал заявление о бое Тайсона с Усиком
Фьюри грозит дисквалификация: экс-чемпион мира сделал заявление о бое Тайсона с Усиком

Бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. А промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш украинца и британца.

Фьюри грозит дисквалификация: экс-чемпион мира сделал заявление о бое Тайсона с Усиком

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. А представитель британца Боб Арум уже заговорил о вероятном отказе боксера от реванша.

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