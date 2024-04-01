Фьюри грозит дисквалификация: экс-чемпион мира сделал заявление о бое Тайсона с Усиком

Украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) победит британца Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и 18 мая станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. При этом Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, проиграет либо решением судей, либо будет дисквалифицирован.

Такое мнение в интервью порталу World Boxing News выразил бывший чемпион мира в тяжелом весе Стив Каннингем, который в апреле-2013 отправил Фьюри в нокдаун, который стал для него вторым. По словам американца, Тайсон не сможет воспользоваться своим превосходством в габаритах над Усиком.

"Я думаю, что Усик победит Фьюри решением судей. Либо так, либо Фьюри дисквалифицируют. Фьюри, как он это обычно делает, будет стараться наваливаться на Усика, чтобы того измотать. Но я думаю, что рефери будет предупрежден об этом перед боем командой Усика, и с Фьюри будут снимать очки", – сказал Каннингем.

До этого Тайсон пообещал легко побить Усика, а также вспомнил о войне в Украине. В свою очередь Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Кроме того, Всемирный боксерский совет (WBC) заявил о намерениях изменить правила бокса ради боя Усика и Фьюри. А британские болельщики внезапно начали ставить крест на шансах украинца победить.

Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

Бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. А промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш украинца и британца.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. А представитель британца Боб Арум уже заговорил о вероятном отказе боксера от реванша.

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