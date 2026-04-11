Александр Кирш
Экономист

Блог | Да разве же украинские дроны не долетят до Гаваны?

Некоторые острые проблемы существенно тупеют, если на них взглянуть под слегка иным углом, но - обо всём по порядку.

Отже, підступний хитровихитруваний Рюттерюга, вишукуючи, де ще можна полизати Трампа, розповів, що шлях України до НАТО, хоча й незворотній, але [ох ти ж, скотиняко] не на часі, й справа тут не тільки в Угорщині [що там, до речі, з виборами?] й Словаччині, але й в [зокрема!!!] США [а якщо в піджаку?] й [мерчандайзингівській] Німеччині, хоча й похвалив Україну за дрони [мовляв, членства немає, але ви тримайтеся].

Так от, поки вельмишановний генсцсек не може знайти українське членство на своєму столі, Буданов, який знає, що до чого, бо не тільки констатує події й факти, але й робить їх, розповів [й я йому вірю, адже такі люди не брешуть], що скоро мир.

А якщо так, то вже не НАТО засрате потрібно нам, а ми йому, щоб захищати це соціальне опудало на американському горбі від мордора, адже Росія звільниться від не дуже для неї перспективної війни в Україні й роздивиться, що там ще є в світі, а от Америці НАТО зараз саме "не на часі", бо в неї значно цікавіший Іран, тож іди, НАТО, звідси геть до своєї Гренландії.

Україна ж, обираючи, кому вона, досвідчена ["войована"], допомагатиме у цьому житті жити, має обрати Сполучені Штати, адже Трампові, втомленому боротьбою з усілякими Такер-Карлсонами, в яких поїхала криша, тобто дахівка, потрібні, трампампам, справжні надійні бойові друзі, а з таких залишилася лише Україна, якщо взагалі раніше хтось і був ще.

Саме Україна допоможе далекій, але рідній Америці в її розбірках з усілякими Іранами-Кубами [зустрічай, Гавано, українські дрони!], бо не Головна ж країна світу має віддавати на свої примхи власну різнокольорову молодь.

Україна ж отримає замість НАТО справжній АЛЬЯНС РІВНИХ, в якому вона захищатиме США, а ті вже лише ім’ям своїм зроблять будь-який напад на Україну, яка єдина в усьому світі їх, Штати, захищає, недоречним для будь-кого за будь-яких умов.

Україна захищатиме Штати, Штати захищатимуть НАТО (якщо, звісно, захочуть), то й хто кого до себе матиме приймати?

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...

