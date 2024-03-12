'Если состоится, его побьют': в Британии поставили под сомнение проведение боя Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч выразил уверенность в том, что поединок Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александра Усика (21-0, 14 КО) не состоится. По мнению британца, его соотечественник выглядит явным аутсайдером противостояние, которого будет всячески избегать.

Об этом Фроч заявил в комментарии популярному порталу Boxing Scene. Бывший боксер отметил, что он не верит в серьезное отношение Фьюри к бою и спорту вообще, а также назвал габариты Тайсона его главной проблемой в поединке против более легкого и быстрого Усика.

"Я не думаю, что бой Фьюри с Усиком состоится. Если это все же произойдет, это значит, что Фьюри просто нравятся деньги, они их получит достаточно. Ему не нужно драться. Если он сразится с Усиком, его побьют. Если он не разожжет в себе былую мотивацию – его будет легко победить. Я не думаю, что это будет нокаут или что-то в этом роде. Я просто думаю, что это будет работа по очкам или, может быть, поздняя остановка, потому что Усик намного меньше его и немного легче", – сказал Фроч.

Напомним, Усик и Фьюри подерутся 18 мая, после того, как поединок в феврале пришлось перенести из-за рассечения британца. Тайсон после этого откровенно рассказал о своей травме. Кроме того, свою версию произошедшего представил хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес фатальный удар.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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