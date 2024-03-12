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"Если состоится, его побьют": в Британии поставили под сомнение проведение боя Усик – Фьюри

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
1,5 т.
'Если состоится, его побьют': в Британии поставили под сомнение проведение боя Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч выразил уверенность в том, что поединок Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александра Усика (21-0, 14 КО) не состоится. По мнению британца, его соотечественник выглядит явным аутсайдером противостояние, которого будет всячески избегать.

Об этом Фроч заявил в комментарии популярному порталу Boxing Scene. Бывший боксер отметил, что он не верит в серьезное отношение Фьюри к бою и спорту вообще, а также назвал габариты Тайсона его главной проблемой в поединке против более легкого и быстрого Усика.

"Если состоится, его побьют": в Британии поставили под сомнение проведение боя Усик – Фьюри
"Если состоится, его побьют": в Британии поставили под сомнение проведение боя Усик – Фьюри

"Я не думаю, что бой Фьюри с Усиком состоится. Если это все же произойдет, это значит, что Фьюри просто нравятся деньги, они их получит достаточно. Ему не нужно драться. Если он сразится с Усиком, его побьют. Если он не разожжет в себе былую мотивацию – его будет легко победить. Я не думаю, что это будет нокаут или что-то в этом роде. Я просто думаю, что это будет работа по очкам или, может быть, поздняя остановка, потому что Усик намного меньше его и немного легче", – сказал Фроч.

"Если состоится, его побьют": в Британии поставили под сомнение проведение боя Усик – Фьюри

Напомним, Усик и Фьюри подерутся 18 мая, после того, как поединок в феврале пришлось перенести из-за рассечения британца. Тайсон после этого откровенно рассказал о своей травме. Кроме того, свою версию произошедшего представил хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес фатальный удар.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

"Если состоится, его побьют": в Британии поставили под сомнение проведение боя Усик – Фьюри
"Если состоится, его побьют": в Британии поставили под сомнение проведение боя Усик – Фьюри

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

"Если состоится, его побьют": в Британии поставили под сомнение проведение боя Усик – Фьюри
"Если состоится, его побьют": в Британии поставили под сомнение проведение боя Усик – Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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