'Это будет сладкая победа': Фьюри рассказал, как собирается побить Усика

Линейный чемпион мира супертяжелого веса Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) дерзко высказался о поединке против Александра Усика (21-0, 14 КО) за все пояса дивизиона. Цыганский король, как называют британца, пообещал легко победить украинца, а также назвал свои главные преимущества.

Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу Box Nation, пишет сайт essentiallysports.com. По словам обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC), он обладает гораздо большим размахом рук, чем Усика, а также гораздо тяжелее нашего соотечественника, что сказывается на силе ударов соперников.

"Он только двигает головой, при этом не совершая движений корпусом. Так что пусть он и дальше двигает головой, я просто поколочу его тело. Я знаю, что могу выдержать его удары, кем бы он ни был. Но он не выдержит всю ночь перед 122-килограммовым парнем, который с ним сражается, у которого, кстати, достаточно выносливости. И который может боксировать всю ночь в любом темпе. Я его побью, а учитывая имидж, который он заработал благодаря победе над Джошуа, думаю, это будет сладкая победа", – сказал Фьюри.

Напомним, Усик и Фьюри подерутся 18 мая, после того, как поединок в феврале пришлось перенести из-за рассечения британца. Тайсон после этого откровенно рассказал о своей травме.

В свою очередь британские фанаты поставили под сомнение способность своего соотечественника побить Усика. Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. А промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш украинца и британца.

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