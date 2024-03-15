В бою Усик – Фьюри хотят изменить правила бокса

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман вновь выступил с революционной идее изменить правила для боя Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Функционер категорически выступает за то, что подсчет очков в противостоянии за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе вели шесть судей, а не традиционные три.

Об этом Сулейман рассказал в интервью авторитетном порталу Boxing Scene. По его убеждению, устроителям самого ожидаемого боя 2024 года должны сделать все для того, чтобы избежать ошибок в судействе, а увеличение количества рефери не только важно для поединка Усик – Фьюри, но и для всего будущего бокса.

"Бои, особенно такого высокого уровня, заслуживают этого, и поэтому я сейчас выдвигаю это предложение всем санкционирующим органам, промоутерам и бойцам. Мы видели, как один судья считал одним образом, а на карточке другого побеждал другой боец. Подобные споры в бою Усик – Фьюри убьют бокс. Это должно быть то, с чем мы все согласны", – сказал Сулейман.

Ранее Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг. В свою очередь, сам Цыганский король, как называет уроженца Манчестар, пообещал легко победить украинца.

Напомним, Усик и Фьюри подерутся 18 мая, после того, как поединок в феврале пришлось перенести из-за рассечения британца. Тайсон после этого откровенно рассказал о своей травме.

В свою очередь, британские фанаты поставили под сомнение способность своего соотечественника побить Усика. Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. А промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш украинца и британца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!