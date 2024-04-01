Промоутер Фьюри заговорил об отказе от боя с Усиком ради Джошуа

Команда Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) работает над отказом от реванша с Александром Усиком (21-0, 14 КО) ради проведения поединка против Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). Такое развитие событие выглядит наиболее вероятным в случае победы Цыганского короля над украинцем в бою 18 мая.

Об этом в интервью Daily Express заявил промоутер британского чемпиона Боб Арум. По словам американца, реванш Усика и Фьюри вызовет интерес у болельщиков только в том случае, если первое противостояние боксеров завершится вничью или неоднозначной победой одного из соперников.

"Если бой Усик – Фьюри будет классическим, то публика, безусловно, захочет увидеть реванш. Он превзойдет бой с Джошуа и пройдет согласно контракту. Но что если этот поединок получится односторонним и Фьюри победит? Тогда мы сядем с организаторами шоу из Саудовской Аравии, чтобы обсудить детали и перейти непосредственно к бою Фьюри и Джошуа. Сейчас Джошуа восстанавливает свою уверенность и, если так пойдет дальше, он станет опасным для любого. Поэтому я выбираю только один бой Усика и Фьюри", – сказал Арум.

До этого Тайсон пообещал легко побить Усика, а также вспомнил о войне в Украине. В свою очередь Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Кроме того, Всемирный боксерский совет (WBC) заявил о намерениях изменить правила бокса ради боя Усика и Фьюри. А британские болельщики внезапно начали ставить крест на шансах украинца победить.

Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

Бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. А промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш украинца и британца.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая.

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