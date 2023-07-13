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Хабиб сделал заявление об Усике и Фьюри

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
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Хабиб сделал заявление об Усике и Фьюри

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал Александра Усика (20-0, 13 КО) единственным боксером, который может побить Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО). Россиянин отметил, что Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, находится на недосягаемом для подавляющего большинства бойцов уровне.

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Об этом Хабиб заявил в комментарии британскому телеканалу Sky Sports. Нурмагомедов не стал высмеивать поединок Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который пройдет 28 октября в Саудовской Аравии, добавив, что если у людей есть возможность заработать больше деньги, то это надо делать.

Хабиб сделал заявление об Усике и Фьюри

"Тайсон Фьюри – лучший боксер мира прямо сейчас. Он находится на совершенно ином уровне. Если бы Нганну и Фьюри дрались в смешанных единоборствах, у Тайсона было бы немного шансов. Но в боксе я не вижу никого, кто мог бы нанести ему серьезный урон. Возможно, Александр Усик. Да, Усик – самый сложный вызов для Фьюри. Конечно, Нганну должен оставаться в UFC. Но если тебе предлагают 50-60 миллионов долларов в боксе, то почему бы и нет. Если тебе платят большие деньги и они – твоя цель, иди и забирай их", – сказал Хабиб.

Хабиб сделал заявление об Усике и Фьюри
Хабиб сделал заявление об Усике и Фьюри

Ранее промоутер Усика Александр Красюк раскритиковал бой Фьюри – Нганну и выразил мнение о том, что Тайсон должен быть лишен чемпионского пояса Всемирного боксерского совета. Также представитель Александра рассказал, что британец отказался помогать Украине.

Хабиб сделал заявление об Усике и Фьюри

Сам наш соотечественник проведет обязательную защиту своих титулов против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО) во Вроцлаве 26 августа. В случае победы Александр надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Фьюри. Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Хабиб сделал заявление об Усике и Фьюри
Хабиб сделал заявление об Усике и Фьюри

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, которые увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. В свою очередь Усик резко обратился к Тайсону, послав его.

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