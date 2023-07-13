Хабиб сделал заявление об Усике и Фьюри

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал Александра Усика (20-0, 13 КО) единственным боксером, который может побить Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО). Россиянин отметил, что Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, находится на недосягаемом для подавляющего большинства бойцов уровне.

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Об этом Хабиб заявил в комментарии британскому телеканалу Sky Sports. Нурмагомедов не стал высмеивать поединок Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который пройдет 28 октября в Саудовской Аравии, добавив, что если у людей есть возможность заработать больше деньги, то это надо делать.

"Тайсон Фьюри – лучший боксер мира прямо сейчас. Он находится на совершенно ином уровне. Если бы Нганну и Фьюри дрались в смешанных единоборствах, у Тайсона было бы немного шансов. Но в боксе я не вижу никого, кто мог бы нанести ему серьезный урон. Возможно, Александр Усик. Да, Усик – самый сложный вызов для Фьюри. Конечно, Нганну должен оставаться в UFC. Но если тебе предлагают 50-60 миллионов долларов в боксе, то почему бы и нет. Если тебе платят большие деньги и они – твоя цель, иди и забирай их", – сказал Хабиб.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк раскритиковал бой Фьюри – Нганну и выразил мнение о том, что Тайсон должен быть лишен чемпионского пояса Всемирного боксерского совета. Также представитель Александра рассказал, что британец отказался помогать Украине.

Сам наш соотечественник проведет обязательную защиту своих титулов против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО) во Вроцлаве 26 августа. В случае победы Александр надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Фьюри. Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, которые увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. В свою очередь Усик резко обратился к Тайсону, послав его.

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