'Бой? Вы называете это боем? Обманщик': промоутер Усика высказался о лишении Фьюри чемпионского пояса

Чемпион мира супертяжелого веса Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) со спортивной точки зрения должен быть лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC). В то же время Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, не нарушал никаких правил и юридически оснований для этого шага нет.

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Об этом в интервью YouTube-каналу Seconds Out заявил промоутер Александра Усика (20-0, 13 КО) Александр Красюк, комментируя вероятный поединок Фьюри против бывшего чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну. По словам представителя украинского боксера, Тайсон откровенно дурит боксерских болельщиков.

"Бой ФЬюри и Нганну? Вы называете это боем? Это шоу, выставка, это не бой. Бой – это когда на кону стоит звание абсолютного чемпиона мира. А так ты просто зарабатываешь деньги, развлекая болельщиков. Фьюри может быть лишен титула при одном условии – нарушения правил WBC. Но я этого не вижу. Он провел обязательную защиту пояса с Дилланом Уайтом, и сейчас ему должны назначить нового претендента. С точки зрения спорта, чистого бокса, его нужно лишить пояса, потому что он долго не боксирует. Он обманщик, объявляющий бои, которые не воплощаются в жизнь", – сказал Красюк.

Напомним, Усик 26 августа проведет обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). В случае успешной защиты поясов украинец рассчитывает подраться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом Дюбуа пообещал "шокировать мир" и нокаутировать украинца.

Саудовская Аравия была намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 2 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Позже промоутер Фрэнк Уоррен объявил о том, что Тайсон не будет драться с Усиком в Саудовской Аравии в декабре нынешнего года. Это решение Цыганского короля шокировало бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тони Белью.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Украинец и британец уже провели первую дуэль взглядов перед боем.

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