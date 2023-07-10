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"Бой? Вы называете это боем? Обманщик": промоутер Усика высказался о лишении Фьюри чемпионского пояса

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
1,4 т.
'Бой? Вы называете это боем? Обманщик': промоутер Усика высказался о лишении Фьюри чемпионского пояса

Чемпион мира супертяжелого веса Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) со спортивной точки зрения должен быть лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC). В то же время Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, не нарушал никаких правил и юридически оснований для этого шага нет.

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Об этом в интервью YouTube-каналу Seconds Out заявил промоутер Александра Усика (20-0, 13 КО) Александр Красюк, комментируя вероятный поединок Фьюри против бывшего чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну. По словам представителя украинского боксера, Тайсон откровенно дурит боксерских болельщиков.

"Бой? Вы называете это боем? Обманщик": промоутер Усика высказался о лишении Фьюри чемпионского пояса
"Бой? Вы называете это боем? Обманщик": промоутер Усика высказался о лишении Фьюри чемпионского пояса

"Бой ФЬюри и Нганну? Вы называете это боем? Это шоу, выставка, это не бой. Бой – это когда на кону стоит звание абсолютного чемпиона мира. А так ты просто зарабатываешь деньги, развлекая болельщиков. Фьюри может быть лишен титула при одном условии – нарушения правил WBC. Но я этого не вижу. Он провел обязательную защиту пояса с Дилланом Уайтом, и сейчас ему должны назначить нового претендента. С точки зрения спорта, чистого бокса, его нужно лишить пояса, потому что он долго не боксирует. Он обманщик, объявляющий бои, которые не воплощаются в жизнь", – сказал Красюк.

"Бой? Вы называете это боем? Обманщик": промоутер Усика высказался о лишении Фьюри чемпионского пояса
"Бой? Вы называете это боем? Обманщик": промоутер Усика высказался о лишении Фьюри чемпионского пояса

Напомним, Усик 26 августа проведет обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). В случае успешной защиты поясов украинец рассчитывает подраться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом Дюбуа пообещал "шокировать мир" и нокаутировать украинца.

"Бой? Вы называете это боем? Обманщик": промоутер Усика высказался о лишении Фьюри чемпионского пояса

Саудовская Аравия была намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 2 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

"Бой? Вы называете это боем? Обманщик": промоутер Усика высказался о лишении Фьюри чемпионского пояса

Позже промоутер Фрэнк Уоррен объявил о том, что Тайсон не будет драться с Усиком в Саудовской Аравии в декабре нынешнего года. Это решение Цыганского короля шокировало бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тони Белью.

"Бой? Вы называете это боем? Обманщик": промоутер Усика высказался о лишении Фьюри чемпионского пояса

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Украинец и британец уже провели первую дуэль взглядов перед боем.

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