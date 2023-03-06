''Это не значит, что он сильнее'': Усик развеял миф о бое с Фьюри и рассказал, как изменится его подготовка

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) не станет сильно менять свою подготовку и тренировки из-за поединка против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО), а будет придерживаться обычного плана. В то же время стратегия нашего чемпиона на бой будет отличаться от той, что была у него до этого.

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Об этом сам Усик заявил в интервью легендарному английскому футболисту Гарри Невиллу и его YouTube-проекту The Overlap. Он также отметил, что будет набирать вес перед битвой с Цыганским королем, как называют уроженца Манчестера, а габариты соперника не играют особой роли.

"Если человек больше меня, это не значит, что он сильнее. Если у него длиннее руки, чем у меня, то это не значит, что это ему поможет. Думаю, у нас изменится стратегия на поединок. Но в подготовке я буду делать те же вещи, что и всегда – плавать, бегать... Будут другие серии, потому что он больше меня. Я буду набирать вес до того, который мне необходим, чтобы проделать необходимую мне работу в бою", – сказал Усик.

Ранее отец Тайсона Джон Фьюри выразил уверенность в том, что его сын нокаутирует Усика. Он высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. Кроме того, Фьюри-старший заявил, что наш боксер не достоин половины гонорара за бой.

Напомним, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения. А экс-чемпион Александр Гвоздик назвал главное преимущество британца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик оценил бой с Фьюри и сравнил его с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). В свою очередь брат Тайсона Шейн Фьюри сделал сенсационное заявление о бое брата с украинским чемпионом. Кроме того, стало известно, что Тайсон отказался от боя с Усиком в Саудовской Аравии. Также британский чемпион унизительно высказался об Александре, предложив ему командный бой.

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