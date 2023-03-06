''Можно что-то выдавить'': Усик оценил бой с Фьюри и сравнил его с Джошуа

Поединок украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) и британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) нужен для того, чтобы определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, а не сильнейшего в этой паре. Для каждого из боксеров он ничем не отличается от других в карьере.

Видео дня

Об этом сам Усик заявил в интервью легендарному английскому футболисту Гарри Невиллу и его YouTube-проекту The Overlap. Наш соотечественник напомнил, что в супертяжелом весе не было абсолютного чемпиона мира со времен легендарного Леннокса Льюиса в 1999 году, а также сравнил Фьюри с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

"Это обычный поединок. Мне просто нужен этот бой. И ему тоже. Но этот поединок нужен для того, чтобы объединить пояса. Этого не было в супертяжелом весе 30 лет. Это обычный поединок, как и все, просто против большого человека, который никогда не проигрывал, у которого есть пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Можно что-то выдавить о том, что это особенный бой, но нет. Отличие Тайсона от Энтони Джошуа? Фьюри более наглый", – сказал Усик.

Напомним, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения. А экс-чемпион Александр Гвоздик назвал главное преимущество британца.

Ранее отец Тайсона Джон Фьюри выразил уверенность в том, что его сын нокаутирует Усика. Он высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. Кроме того, Фьюри-старший заявил, что наш боксер не достоин половины гонорара за бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, брат Тайсона Фьюри Шейн Фьюри сделал сенсационное заявление о бое брата с украинским чемпионом. Кроме того, стало известно, что Тайсон отказался от боя с Усиком в Саудовской Аравии. Также британский чемпион унизительно высказался об Александре, предложив ему командный бой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!