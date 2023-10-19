'Это булка с маслом': Усик сделал однозначный прогноз на бой Фьюри – Нганну

Объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) не сомневается в том, что Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) легко справится с бывшим чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну в бою 28 октября. Украинец подчеркнул, что для представителя смешанных единоборств это будет дебют в боксе, тогда как Цыганский король, как называют британца, имеет богатый опыт.

Об этом Усик заявил в интервью своему YouTube-каналу Usyk17. Наш соотечественник согласился с тем, что Нганну мог бы рассчитывать на так называемый лакипанч, однако против Фьюри эта возможность практически исключена, ведь Тайсон знает, как вести себя в боксерском ринге.

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"Мое мнение не изменилось: для Тайсона Фьюри – это булка с маслом. Это мое мнение. Я говорю чисто с точки зрения бокса. Люди говорят, что Нганну может бахнуть и Фьюри может что-то прилететь. Да, он может это сделать. Но как ты это можешь сделать с двухметровым гигантом, у которого за плечами 20 лет в боксе? И это парень, у которого нет ни одного раунда боксе. Да, но чемпион UFC.Но это не бокс. Я на 100% уверен, что Тайсон Фьюри победит и сделает это не напрягаясь", – сказал Усик.

Ранее Александр откровенно высказался о скором завершении карьеры. Также он прокомментировал предстоящий поединок против Фьюри, назвав соперника аватаром. В свою очередь сам Тайсон с пренебрежением к украинцу оценил легкость боя с ним.

Кроме того, промоутер Усика Александр Красюк назвал условие, при котором бой с Фьюри может сорваться. А экс-тренер украинца Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к Цыганскому Королю.

Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведения поединка. Он также добавил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе. Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Международная федерация бокса (IBF) выдвинула свое требование по проведению боев Усика и Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Всемирная боксерская организация (WBO) отреагировала на организацию боя Александра Усика и Тайсона Фьюри, назвав претендента на титулы победителя. А бывший чемпион мира Энди Руис назвал главную проблему британского соперника украинца.

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