Тайсон Фьюри отказался драться с Усиком

Обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) заявил, что не планирует возобновлять переговоры о поединке против владельца поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО). По мнению британского чемпиона, бой Даниэля Дюбука с украинцем показал слабость последнего.

"Не хочу драться с Усиком, потому что он дерьмо. Его в любом случае побил Даниэль Дюбуа, поэтому бой с украинцем теперь неактуален. Хотя это и неважно. Но его 100% нокаутировали ударом в корпус. Меня не интересует маленький безобразный иностранный придурок с щелью между зубов. Я же говорил, что нет никакого Александра. Я – Александр", – заявил Фьюри в интервью IFL TV.

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Тайсон напомнил, что Усик в полусреднем весе проиграл Шону Портеру.

"Мне больше не интересно драться с украинцем. Первая остановка – Фрэнсис Нганну, вторая – банк", – сказал британский чемпион.

Ранее Цыганский король назвал Дюбуа победителем боя с Усиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Александр нанес по оппоненту 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика в запрещенную зону. Позже катмэн украинца Анбер пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости.

Фьюри 28 октября проведет бой против бывшего обладателя титула в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Фрэнсиса Нганну. 10-раундовый поединок по классическим правилам бокса между 34-летним британцем и 36-летним французским камерунцем состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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