Дух и сила Украины: глава WBC высказался о бое Усик – Фьюри, напомнив об агрессии России

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал поединок Александра Усика (21-0, 14 КО) против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) важнейшим моментом для Украины. Функционер отметил, что победа нашего боксера в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе поднимет дух страны, которая продолжает противостоять российской агрессии.

Об этом Сулейман заявил в интервью порталу Boxing Scene. Глава WBC, чьи поясом владеет Фьюри, напомнил, что в ближайшие месяца сразу несколько украинских боксеров дерутся за звание чемпионов мира в различных весовых категориях, и ситуация в нашей стране добавляет им мотивацию.

"Я имею в виду, что Украина столько всего переживает. Сейчас многие их боксеры выступают на ринге. Богачук только что выиграл титул в Мексике, Ломаченко едет в Австралию, чтобы попытаться вернуться чемпионом против Камбососа, а затем Гвоздик подерется против Бенавидеса… Та сила, которая исходит от страны, в которую вторгаются, очевидно должна иметь много энергии, а дух всей страны приносит результат в боксе. Поэтому победа Усика станет великим моментом для украинского бокса", – сказал Сулейман.

До этого он выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано, а также сообщил о радикальном решении по бою.

Ранее промоутер Александр Красюк иронично отреагировал на пресс-конференцию Тайсона, во время которой тот раскрыл свое отношение к украинцу, а также высказался о срыве поединка 17 февраля. Представитель Усика назвал перформанс прощанием Фьюри со своим поясом WBC.

Кроме того, в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

Перед этим Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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