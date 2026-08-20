Что скрывается за попыткой Азербайджана привлечь к ответственности нескольких кремлевских дураков? Официальный Баку объявил в международный розыск советника главы Минтранса РФ Алексея Чадаева, ведущего телеканала "москва 24" Ивана Князева и кремлевского политолога Семена Уралова. Причина следующая: эти лица в эфире одной из пропагандистских передач болтали без умолку и договорились до того, что россии нужно провести "десантную операцию" на территории Азербайджана и показать всему Южному Кавказу "кузькину мать". Типичный безответственный шовинистический бред прокремлевских спикеров "десятого эшелона", на который раньше почти не обращали внимания за пределами болот. Теперь обратили. Почему?

Видео дня

Политический конфликт между Баку и москвой разворачивается уже давно. В декабре 2024 года российская ПВО сбила азербайджанский самолет, после чего Баку потребовал проведения честного расследования и извинений от кремля. Но вместо полноценного расследования началась серия "недружественных шагов" со стороны москвы. В частности, жесткие задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Отдельная страница азербайджано-российских отношений – воздушный террор россии против Украины, в результате которого были серьезно повреждены объекты азербайджанской энергетической компании SOCAR и здания посольств.

Интересной была реакция официального кремля на объявление болотных пропагандистов в розыск. Если раньше в подобных случаях министерство иностранных дел РФ резко отзывалось, то на этот раз ограничилось формальными призывами к "конструктивному диалогу". Мы видим, что москва ведет себя сдержанно, и понимаем, почему так происходит: россия истощена войной против Украины и не может себе позволить горячий конфликт на Южном Кавказе. Проще говоря, агрессор теряет силы.

Главные истории дня

Процесс "ослабления" кремля продолжается на протяжении всей полномасштабной войны и, как следствие, дает возможность постсоветским странам выйти из орбиты кремля или, по крайней мере, увеличить дистанцию. Что мы, собственно, и наблюдаем на примере Казахстана, Армении и, конечно же, Азербайджана.

Не так давно президент Азербайджана Ильхам Алиев дал оценку колониальному прошлому. Он констатировал, что пребывание республики в составе российской империи и СССР было периодом безправного колониального положения. Азербайджанский президент также напомнил, что в советские годы из Азербайджана "вывозились миллиарды тонн нефти". Собственно, в Баку сказали то, что думают в столицах всех стран, когда-то входивших в состав империи. Но давать оценку историческим процессам – это одно, а предъявлять юридический счет – уже совсем другой уровень взаимоотношений.

Объявление российских пропагандистов в международный розыск – это одна из первых попыток выставить счет за безответственные слова. Но помимо слов были еще и дела – преступления против представителей азербайджанской диаспоры, против пассажиров того самого самолёта, против государственной целостности. Список длинный. Не менее длинный список претензий как к россии, так и к конкретным российским преступникам есть у каждой бывшей советской республики. Итак, продолжение следует. Силы обороны Украины ежедневно превращают эту "недоимперию" в колосс на глиняных ногах. Рано или поздно этот колосс рассыплется. Когда это произойдет (а это обязательно произойдет), счеты кремлю будут выставлять уже не только бывшие советские республики, но и нынешние субъекты так называемой российской федерации. От "недоимперии" не останется камня на камне. Работаем в этом направлении. Впереди много интересного. А главное – впереди Победа. Слава Украине!