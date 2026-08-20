УкраїнськаУКР
русскийРУС

Россия вновь нанесла удар по Киеву во второй половине дня: в столице возможны перебои с подачей горячей воды. Фото и видео

Андрей Колотовкин
Происшествия
4 минуты
2,5 т.
В Голосеевском районе загорелось здание бизнес-центра
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

20 августа во второй половине дня Россия вновь нанесла удар по Киеву. В результате падения обломков БПЛА в Голосеевском районе загорелось здание бизнес-центра, в результате чего один человек погиб, а двое получили ранения.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях атаки в своих сообщениях. По его словам, спасатели продолжают разведку здания, а экстренные службы работают на местах падения обломков.

Поврежденная инфраструктура

Кличко отметил, что во время атаки был поражён объект критической инфраструктуры. Из-за повреждений у жителей Деснянского и части Днепровского районов столицы возможны перебои с подачей горячей воды.

"Сегодня, во второй половине дня, в столице, фактически впервые за последние несколько месяцев, был целенаправленно атакован объект критической инфраструктуры. Перебои с подачей горячей воды могут возникнуть у жителей Деснянского и части Днепровского районов. Специалисты работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры", – написал мэр.

Россия вновь атаковала Киев 20 августа
20 августа Россия вновь нанесла удар по Киеву

Пожары в районах

В Голосеевском районе обломки БПЛА вызвали возгорание в здании бизнес-центра. Сначала мэр сообщил о двух пострадавших, а затем уточнил, что в помещении также обнаружили погибшего.

Еще один пожар возник на территории нежилой застройки в Голосеевском районе. Медики оказывали помощь одному раненому.

"В Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание ещё по одному адресу. На территории нежилой застройки. Экстренные службы направляются на место", – сообщил Кличко.

Россия вновь атаковала Киев 20 августа

По словам мэра Киева, спасатели продолжают работать в поврежденных зданиях. Специалисты также занимаются восстановлением критически важной инфраструктуры, из-за повреждения которой в двух районах столицы могут возникнуть перебои с горячей водой.

"Один человек получил ранения в Голосеевском районе, где тушат пожар на территории нежилой застройки. Медики оказывают помощь", – отметил Кличко.

Есть погибший

В Голосеевском районе Киева в результате падения обломков российского БПЛА загорелась крыша офисного здания. Площадь пожара составила 400 кв. м. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины. Еще двое человек получили травмы.

На месте работают спасатели и правоохранители. Полицейские фиксируют последствия атаки, принимают заявления от граждан и оказывают помощь пострадавшим.

Россия вновь атаковала Киев 20 августа
20 августа Россия вновь нанесла удар по Киеву

Работы также продолжаются в Соломенском районе, где в результате обстрела поврежден девятиэтажный дом и прилегающие жилые дома.

По данным ГСЧС Киева, общее число погибших в результате российских атак возросло до 16 человек.

Россия вновь атаковала Киев 20 августа
20 августа Россия вновь атаковала Киев
20 августа Россия вновь атаковала Киев
20 августа Россия вновь атаковала Киев

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия атаковала Киев в ночь на 20 августа, в результате чего в столице фиксировались падения обломков и последствия работы сил противовоздушной обороны. По данным мониторинговых каналов, ракеты, в том числе северокорейские, летели из Брянской области РФ.

Кроме того, 18 августа Россия весь день атаковала Киев и область с помощью дронов. В Днепровском районе столицы обломки вражеского БПЛА упали во дворе пятиэтажного жилого дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаКиевОбстрелы КиеваРоссийские обстрелыShahed (Шахед)БПЛАГСЧС
Редакционная политика