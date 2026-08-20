Россия вновь нанесла удар по Киеву во второй половине дня: в столице возможны перебои с подачей горячей воды. Фото и видео

20 августа во второй половине дня Россия вновь нанесла удар по Киеву. В результате падения обломков БПЛА в Голосеевском районе загорелось здание бизнес-центра, в результате чего один человек погиб, а двое получили ранения.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях атаки в своих сообщениях. По его словам, спасатели продолжают разведку здания, а экстренные службы работают на местах падения обломков.

Поврежденная инфраструктура

Кличко отметил, что во время атаки был поражён объект критической инфраструктуры. Из-за повреждений у жителей Деснянского и части Днепровского районов столицы возможны перебои с подачей горячей воды.

"Сегодня, во второй половине дня, в столице, фактически впервые за последние несколько месяцев, был целенаправленно атакован объект критической инфраструктуры. Перебои с подачей горячей воды могут возникнуть у жителей Деснянского и части Днепровского районов. Специалисты работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры", – написал мэр.

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Пожары в районах

В Голосеевском районе обломки БПЛА вызвали возгорание в здании бизнес-центра. Сначала мэр сообщил о двух пострадавших, а затем уточнил, что в помещении также обнаружили погибшего.

Еще один пожар возник на территории нежилой застройки в Голосеевском районе. Медики оказывали помощь одному раненому.

"В Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание ещё по одному адресу. На территории нежилой застройки. Экстренные службы направляются на место", – сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, спасатели продолжают работать в поврежденных зданиях. Специалисты также занимаются восстановлением критически важной инфраструктуры, из-за повреждения которой в двух районах столицы могут возникнуть перебои с горячей водой.

"Один человек получил ранения в Голосеевском районе, где тушат пожар на территории нежилой застройки. Медики оказывают помощь", – отметил Кличко.

Есть погибший

В Голосеевском районе Киева в результате падения обломков российского БПЛА загорелась крыша офисного здания. Площадь пожара составила 400 кв. м. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины. Еще двое человек получили травмы.

На месте работают спасатели и правоохранители. Полицейские фиксируют последствия атаки, принимают заявления от граждан и оказывают помощь пострадавшим.

Работы также продолжаются в Соломенском районе, где в результате обстрела поврежден девятиэтажный дом и прилегающие жилые дома.

По данным ГСЧС Киева, общее число погибших в результате российских атак возросло до 16 человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия атаковала Киев в ночь на 20 августа, в результате чего в столице фиксировались падения обломков и последствия работы сил противовоздушной обороны. По данным мониторинговых каналов, ракеты, в том числе северокорейские, летели из Брянской области РФ.

Кроме того, 18 августа Россия весь день атаковала Киев и область с помощью дронов. В Днепровском районе столицы обломки вражеского БПЛА упали во дворе пятиэтажного жилого дома.

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