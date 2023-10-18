'Будет долго возиться': промоутер Джошуа осадил болельщиков из-за боя Усик – Фьюри

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) победит украинца Александра Усика (21-0, 14 КО) и станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. При этом поединок, который планируется провести 23 декабря в Саудовской Аравии, не порадует болельщиков особо зрелищным боксом.

Уверенность в этом в интервью YouTube-каналу Mo' Boxing, No Problem выразил промоутер Эдди Хирн. Представитель бывшего двукратного чемпиона мира Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) отметил, что с нетерпением ожидает битвы Усика и Фьюри, которая, несомненно, войдет в историю.

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"Я верю, что бой, вероятно, согласован и он состоится. Я думаю, что Тайсон Фьюри выиграет бой. Думаю, для них это будет очень сложный бой. Не думаю, что этот бой станет величайшим, который вы когда-либо видели. Но я думаю, что он будет захватывающим. Тайсон Фьюри слишком хорош. Думаю, он будет долго возиться с Усиком, но все же найдет способ победить", – сказал Хирн.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк назвал условие, при котором бой с Фьюри может сорваться. До этого Тайсон сделал надменное заявление о бое с Александром. Сам украинец в ироническом стиле ответил на вопрос, как намерен избить британца. А экс-тренер Усика Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к Цыганскому королю.

Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведения поединка. Он также добавил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе. Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Международная федерация бокса (IBF) выдвинула свое требование по проведению боев Усика и Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Всемирная боксерская организация (WBO) отреагировала на организацию боя Александра Усика и Тайсона Фьюри, назвав претендента на титулы победителя. А бывший чемпион мира Энди Руис назвал главную проблему британского соперника украинца.

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