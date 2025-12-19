Война без конечных целей?

Путинский режим упивается культом милитаризации и войны. Участие российского авторитарного руководителя в заседании коллегии Минобороны РФ добавило пессимизма всем, как внутри России, так и за ее пределами. Логика действий нынешнего кремлевского руководства зиждется на тезисе о необходимости подготовки большой войны с Европой. Речь идет об очень серьезных путинских гегемонистичкских устремлениях – превратить европейский континент в зону своего влияния на фоне тех сложностей, которые переживает европейская солидарность из-за политики президента США Трампа.

Стремление Вашингтона капитализировать свое военное присутствие в мире, в том числе в контексте горячей войны России против Украины и гибридной войны против Запада, выглядит коммерческим привлекательным, но политически близоруким. Оставлять территории всегда проще, чем их удерживать, и тем более возвращать под свой контроль. Потому сворачивание присутствия в зоне Евроатлантики влечет падение глобального веса США в мире и вызывает хищнические поползновения России, Китая и других игроков, которые хотят поживится на освобождаемых пространствах.

Американцы сильно зациклились в делах Южного полушария, особенно в проблеме смены власти в Венесуэле, и у них все меньше интереса к защите жизненно важных для них ценностей в других частях мира, где нарастает ревизионизм.

Остановимся на проблеме быстрого американского миротворчества по Украине. Сейчас оно походит на челночную дипломатию, которая пока не приносит конкретной пользы. Во-первых, раунды подготовки проектов мирного плана проходят без выработки текста документа, который устроил бы все стороны. Особенно неконструктивную позицию занимает Путин, который до сих пор мыслит исключительно категориями капитуляции Украины, а вместе с ней и всего западного мира.

Во-вторых, на фоне мирных переговоров Кремль подливает масла в огонь алармизма. Снова подняты на щит темы "исторических земель" России, категорической непримиримости с Украиной, враждебной политики Европы. Долгая и изнуряющая война, атмосфера осточертевшей непредсказуемости, бездумность и бездумность в действиях – черты убийственной линии Путина. Культ смерти ради смерти. Здесь нет какой-то конечной цели войны внешней, но есть цель внутренняя - спрятать некомпетентность и удачность режима за ширмой борьбы с внешними угрозами. Ясное дело, что в таких условиях миротворчество Трампа обречено на смерть.

В-третьих, растет антогонизм в треугольнике США-Европа-Россия. Хотя Трамп не может полностью отказаться от поддержки европейской безопасности его действия подтачивают стабильность ряда европейских правительств. В ЕС усиливаются внутренние противоречия, и нарастает напряженность в отношениях с США. Москва хочет этим максимально воспользоваться гибридным путем. Она делает ставку на формирование экономических проблем в ЕС, в том числе путем эскалации ситуации в Украине. После в планах Путина привести к власти лояльных ему политиков в важнейших странах Европы. Идет работа над расшатыванием европейского политикума, усилении линий расколов в нем с помощью войны против Украины. США как-то вяло реагируют на данные проблемы, воодушевляя российских агрессоров.В итоге ставка Путина на формирование лояльной Европы изнутри имеет шансы на успех.

Получается, что война России против Украины лишь прелюдия российского вторжения в Европу. Потому Москва не имеет намерений её быстро остановить, ведь конечные цели хоть и четко не определены, но явно выходят за пределы украинской проблематики.