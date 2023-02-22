''Они – наши'': в России приписали себе Усика и Ломаченко

Олимпийский чемпион 2000 года и бывший главный тренер сборной России Александр Лебзяк назвал украинских звезд мирового бокса Александра Усика (20-0, 13 КО) и Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) "нашими". Он оценил будущие поединки наши соотечественников с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Девином Хейни (29-0, 15 КО) соответственно, пожелав им победы.

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Об этом Лебзяк, выступавший в полутяжелой весовой категории, заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. Уроженец Донецка отметил, что оба украинца имеют преимущество над своими соперниками в технических навыках, но шансы Усика на победу немного ниже, чем у Ломаченко.

"Школа и техника бокса у Усика выше. Самое главное – не стоять. Передвижение на ногах у него хорошее, он должен постоянно маневрировать, чтобы Фьюри не знал, откуда придет удар. Хочу верить в то, что у Тайсона закружится голова от маневров Александра, и он заберет еще один пояс. У Василия шансы на победу в поединке с Хейни выше, чем у Усика над Фьюри. Но это не гарантия победы, всегда может проиграть фаворит и проиграть аутсайдер. Конечно, хотелось бы, чтобы они оба выиграли. Они – наши, чтобы ни случилось. Если судить по последним боям, всплеск был ярче у Василия", – сказал Лебезяк.

Напомним, Усик может подраться с Фьюри 29 апреля в Лондоне, а Ломаченко с Хейни – 20 мая в Лас-Вегасе. При этом поединок представителей супертяжелого веса находится под угрозой срыва.

Ранее Усик раскритиковал союзников Украины за недостаточную поддержку в войне с Россией. Он также выступил против допуска РФ к Олимпийским играм 2024 года, чем взбесил российских болельщиков. Кроме того, объединенный чемпион категорично высказался об украинском языке. А также назвал войну новым стартом для Украины.

В свою очередь Ломаченко регулярно приводит в восторг агрессоров своими пророссийскими высказываниями. Он также внесен в список предателей Украины проекта "Честно".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что нужно делать украинцам, когда они читают российские новости. Он также позвонил одному из военных, что попало на видео.

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