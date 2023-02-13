Усик – Фьюри: букмекеры изменили ставки на фаворита супербоя

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) продолжает оставаться фаворитом поединка против украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время аналитики несколько снизили шансы на победу Цыганского короля в бою, который должен состояться уже весной.

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Несмотря на то, что вечер бокса с участием обладателей всех чемпионских поясов дивизиона пока не объявлен официально, букмекеры продолжают активно принимать на него ставки. При этом за последнюю неделю они существенно изменили коэффициенты на победителя боя.

Так на победу Фьюри сейчас предлагается котировка 1,44, хотя еще несколько дней назад триумф британца оценивался индексом 1,36. Показатели же на успех украинского объединенного чемпиона опустились с 3,00 до 2,75.

Неизменным остается коэффициент на ничейный исход дуэли. На такое развитие событий можно поставить с котировкой 19,00.

Напомним, накануне промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что боксеры договорились о проведении поединка.

3 декабря Тайсон победил соотечественника Дерека Чисору, после чего вызвал в ринг Усика. Цыганский король наговорил много оскорблений в его адрес. Сам украинец, как всегда, оригинально отреагировал на выходку соперника. Кроме того, он впервые признался, зачем вышел в ринг к британцу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что, напротив, придает дополнительную мотивацию.

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