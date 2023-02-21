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"Что такое Россия..." Усик признался, как изменил отношение к оккупантам

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
4,4 т.
'Что такое Россия...' Усик признался, как изменил отношение к оккупантам

Украинский обладатель трех чемпионских поясов в супертяжелом тяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) признался, что переосмыслил свое отношение к Российской Федерации после полномасштабного вторжения 24 февраля. По его словам, страна-агрессор десятки лет распространяла свою пропаганду.

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Такое мнение Усик выразил в интервью YouTube-каналу издания "Украинская правда". Боксер выразил уверенность в том, что победа Украины в войне позволит построить будущим поколениям новую страну. Вторжение также вскрыло настоящий облик россиян.

 
''Что такое Россия...'' Усик признался, как изменил отношение к оккупантам

"Много лет, мне кажется, еще до того, как я родился, была советская пропаганда, которая говорила в одном направлении – том, которое было ей выгодно. Наши дедушки и бабушки это слушали, родители, потом родились мы, тоже слушали. Но сейчас с полномасштабным вторжением, думаю, занавески пораскрывались. Люди много чего увидели. В том числе и я. Все видят, что сейчас происходит. Это страшное горе. Но для нас, украинцев, это новый старт новой Украины. Для моих детей и той молодежи, которая видит сейчас, что такое Россия и как она много лет строила свои "империю", – отметил Усик.

''Что такое Россия...'' Усик признался, как изменил отношение к оккупантам
''Что такое Россия...'' Усик признался, как изменил отношение к оккупантам

Ранее Александр раскритиковал союзников Украины за недостаточную поддержку в войне с Россией. Он также выступил против допуска РФ к Олимпийским играм 2024 года, чем взбесил российских болельщиков. Кроме того, объединенный чемпион категорично высказался об украинском языке.

''Что такое Россия...'' Усик признался, как изменил отношение к оккупантам

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что нужно делать украинцам, когда они читают российские новости. Он также позвонил одному из военных, что попало на видео.

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