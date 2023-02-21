''Что такое Россия...'' Усик признался, как изменил отношение к оккупантам

Украинский обладатель трех чемпионских поясов в супертяжелом тяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) признался, что переосмыслил свое отношение к Российской Федерации после полномасштабного вторжения 24 февраля. По его словам, страна-агрессор десятки лет распространяла свою пропаганду.

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Такое мнение Усик выразил в интервью YouTube-каналу издания "Украинская правда". Боксер выразил уверенность в том, что победа Украины в войне позволит построить будущим поколениям новую страну. Вторжение также вскрыло настоящий облик россиян.

"Много лет, мне кажется, еще до того, как я родился, была советская пропаганда, которая говорила в одном направлении – том, которое было ей выгодно. Наши дедушки и бабушки это слушали, родители, потом родились мы, тоже слушали. Но сейчас с полномасштабным вторжением, думаю, занавески пораскрывались. Люди много чего увидели. В том числе и я. Все видят, что сейчас происходит. Это страшное горе. Но для нас, украинцев, это новый старт новой Украины. Для моих детей и той молодежи, которая видит сейчас, что такое Россия и как она много лет строила свои "империю", – отметил Усик.

Ранее Александр раскритиковал союзников Украины за недостаточную поддержку в войне с Россией. Он также выступил против допуска РФ к Олимпийским играм 2024 года, чем взбесил российских болельщиков. Кроме того, объединенный чемпион категорично высказался об украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что нужно делать украинцам, когда они читают российские новости. Он также позвонил одному из военных, что попало на видео.

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