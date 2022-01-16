Где смотреть 7-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

20 января в итальяно-немецком городке в Южном Тироле Антхольце-Антерсельве стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону. Спортсмены со всей планеты будет соревноваться в трех дисциплинах: индивидуальная гонка, масс-старт и эстафета.

Соревнования в Антхольце являются одними из самых популярных в мире биатлона. Кроме регулярных этапов Кубка мира, тут пять раз проходил чемпионат мира – в 1975, 1976, 1983, 1995 и 2007 годах.

"Зюдтироль-Арена" находится на высоте 1634 м над уровнем моря. Это рекордная высота для соревнований по биатлону мирового уровня.

Видео дня

Все любители биатлона из Украины могут поддержать своих фаворитов у экранов ноутбуков, смартфонов, телевизоров и других мультимедийных устройств. Прямые трансляции организовал телеканал "UA: Перший", который доступен в цифровом эфире T2 и на медиа-платформе Megogo. Кроме того, гонки показывает Eurosport, российский "МатчТВ" и "Беларусь 5".

20 января, четверг

15:15. Индивидуальная гонка, 20 км (мужчины) / UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

21 января, пятница

15:15. Индивидуальная гонка, 15 км (женщины) / UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

22 января, суббота

13:50. Масс-старт, 15 км (мужчины) / UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

16:00. Эстафета, 4х6 км (женщины) / UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

23 января, воскресенье

13:15. Эстафета, 4х7,5 км (мужчины) / UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

16:15. Масс-старт, 12,5 км (женщины) / UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

*время киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий этап прошел в Рупольдинге. Сборная Украины неудачно провела соревнования, не выиграв ни одной медали.

Лучший результат продемонстрировал Дмитрий Пидручный, заняв 7-е место в спринте.

Однако в гонке преследования Дима провалился, финишировав лишь 40-м.

Стоит отметить, что мужская эстафета ознаменовалась гиганстким сюрпризом. Уже на первом круге главный фаворит сборная Франции ушла на штрафной круг.

В еще одну курьезную ситуацию попала Норвегия, самоустранившись из числа претендентов на медали.

Отметим, что победу добыла Россия, но лидер сборной РФ отказался брать триколор на финише.