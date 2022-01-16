Где смотреть 7-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

Максим Иншаков
Биатлон
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Кубок мира по биатлону

20 января в итальяно-немецком городке в Южном Тироле Антхольце-Антерсельве стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону. Спортсмены со всей планеты будет соревноваться в трех дисциплинах: индивидуальная гонка, масс-старт и эстафета.

Соревнования в Антхольце являются одними из самых популярных в мире биатлона. Кроме регулярных этапов Кубка мира, тут пять раз проходил чемпионат мира – в 1975, 1976, 1983, 1995 и 2007 годах.

"Зюдтироль-Арена" находится на высоте 1634 м над уровнем моря. Это рекордная высота для соревнований по биатлону мирового уровня.

Биатлонный стадион в Тироле "Зюдтироль-Арена"
Видео дня

Все любители биатлона из Украины могут поддержать своих фаворитов у экранов ноутбуков, смартфонов, телевизоров и других мультимедийных устройств. Прямые трансляции организовал телеканал "UA: Перший", который доступен в цифровом эфире T2 и на медиа-платформе Megogo. Кроме того, гонки показывает Eurosport, российский "МатчТВ" и "Беларусь 5".

20 января, четверг

15:15. Индивидуальная гонка, 20 км (мужчины) / UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

21 января, пятница

15:15. Индивидуальная гонка, 15 км (женщины) / UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

22 января, суббота

13:50. Масс-старт, 15 км (мужчины) / UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

16:00. Эстафета, 4х6 км (женщины) / UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

23 января, воскресенье

13:15. Эстафета, 4х7,5 км (мужчины) / UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

16:15. Масс-старт, 12,5 км (женщины) / UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

*время киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий этап прошел в Рупольдинге. Сборная Украины неудачно провела соревнования, не выиграв ни одной медали.

Дмитрий Пидручный.

Лучший результат продемонстрировал Дмитрий Пидручный, заняв 7-е место в спринте.

Антон Дудченко.

Однако в гонке преследования Дима провалился, финишировав лишь 40-м.

Дмитрий Пидручный провалил свое выступление

Стоит отметить, что мужская эстафета ознаменовалась гиганстким сюрпризом. Уже на первом круге главный фаворит сборная Франции ушла на штрафной круг.

Украинцы не смогли взять медаль в эстафете

В еще одну курьезную ситуацию попала Норвегия, самоустранившись из числа претендентов на медали.

Цветков не стал брать флаг России

Отметим, что победу добыла Россия, но лидер сборной РФ отказался брать триколор на финише.

Обращение коллектива Obozrevatel.
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