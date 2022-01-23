Масс-старт Кубка мира по биатлону завершился напряженной рубкой на последнем круге

В итальянском Антхольце гонкой с массовой стартом среди женщин на 12.5 км завершилась программа 7-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины в этой дисциплине была представлена лишь Юлией Джимой.

31-летняя киевлянка не смогла похвастаться высокой скоростью и точной стрельбой. Наша соотечественница сделала по одному промаху на каждом огневом рубеже, что сразу исключило ее из числа претенденток на высокие места. Итогом стала 28-я позиция.

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Самая напряженная борьба развернулась в голове пелотона. Тириль Экхофф лидировала всю гонку, ни разу не промазав за первые 15 выстрелов. Четвертый огневой рубеж стал для 31-летней норвежки фатальным. Тириль промазала дважды, перечеркнув 100-процентное "золото" этого этапа.

Первой на последний круг ушла Анаис Шевалье, на 5 секунд опережая итальянку Доротею Вирер. Заключительные метры дистанции стали ознаменовались бескомпромиссным сражением. Доротея, бывшая на второй стрельбе 17-й, в финишном створе не оставила шансов конкуренткам.

Второй стала белоруска Динара Алимбекова. Шевалье стала третьей.

Несколькими часами ранее сборная Украины, которая была представлена Богданом Цымбалом, Дмитрием Пидручным, Антоном Дудченко и Артемом Примой, заняла 6-е место.

Накануне на КМ состоялась женская эстафета. Главные события случились на стрельбе после 8-го круга, когда сборная России самоустранилась из числа претендентов на победу. ​

​Сборная Украины, которая была представлена Валентиной Семеренко, Дарьей Блашко, Юлией Джимой, и Еленой Билосюк (Пидгрушной), заняла 11-е место.

До этого на Кубке мира по биатлону состоялась гонка с массовым стартом. Лидер сборной Беларуси по биатлону Антон Смольский потерял одну из лыж на первом отрезке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный олимпийский комитет Украины утвердил состав сборной Украины по биатлону на зимние Олимпийские игры-2022, которые стартуют 4 февраля в Пекине. Наша страна будет представлена 10 спортсменами, по 5 в женских и мужских гонках.

Напомним, что на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане сборная Украины финишировала на 21-м месте, которое поделила с Венгрией. ​

​В активе нашей команды одна золотая награда, которую в соревнованиях по лыжной акробатике завоевал николаевский фристайлист Александр Абраменко.

Он же и нес флаг на церемонии закрытия.

На церемонии открытия знаменосцем сборной Украины была биатлонистка Елена Пидгрушная.

Лучшим результатом в личных биатлонных гонках на ОИ-2018 у Украины стало 14-е место Виты Семеренко.