Биатлонист сборной России отказался взять флаг РФ во время победного финиша. Видео

Биатлонист сборной России Максим Цветков не захотел финишировать с трехцветным флагом своей Родины в эстафете на 6-м этапе Кубка мира в Рупольдинге. Сборная РФ выиграла гонку, опередив команду Германии на 8 секунд.

Выбегая уже на финишную прямую спортсмен увидел своего соотечественника с триколором, однако проигнорировал его предложение взять стяг.

Объясняя свой поступок Цветков признался, что боялся упасть, так как подобные казусы с ним уже случались в ранние годы.

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"Было немножко опасно все равно – не дай бог что случится. У меня уже была практика, когда я с флагом падал на финише, но ладно там отрыв был несколько минут", – заявил Цветков в эфире "Матч ТВ".

По словам Максима во время одной из его первых гонок в карьере он участвовал в Спартакиаде. Финишируя первым с флагом Московского региона биатлонист не удержался на лыжах и упал.

Ранее лидер сборной России по биатлону Кристина Резцова рассказала, чего не хватает женской национальной команде.

Напомним, что российские биатлонисты в этом сезоне несколько раз становились участниками курьезных ситуаций.

Так Евгений Гараничев опоздал на старт спринтерской гонки 1-го этапа Кубка мира. Вместо 116-го места, 33-летний биатлонист стартовал 117-м с отставанием в 35 секунд.

​До этого Эдуард Латыпов забыл финишировать и поехал дальше на дистанцию. В итоге спортсмен потерял шансы на высокое место. ​

​7 января российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина получила серьезное наказание, забыв пройти один из штрафных кругов, а болельщики заклеймили ее позором.