Хроника коронавируса в Украине и мире 19 января: Британия установила рекорд смертности от COVID-19

По состоянию на 18 января коронавирусом в мире и в Украине заболели 96 млн человек. Лишь за минувшие сутки было выявлено более 473 тыс. новых фактов инфицирования. А в Великобритании установлен рекорд смертности за все время пандемии. Так, за неделю в стране скончались 16,5 тыс. человек на 1 млн населения.

В целом на планете жертвами СOVID-19 стали более 2 млн человек, выздоровели 68,6 млн. В тройку лидеров по темпам заболеваемости по-прежнему входят США – 142 тыс., Британия – 37 тыс. и Бразилия – 24 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине выявлено 1 163 716 заражений COVID-19. От последствий болезни умерли 20 869 человек, а 871 196 вылечились.

В городе Пазарджик в Болгарии инфицированная коронавирусом женщина родила ребенка с антителами к COVID-19.

В ВОЗ заявили, что мир оказался на пороге "катастрофического морального падения" из-за неравномерного распределения вакцин между странами.