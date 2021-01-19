Хроника коронавируса в Украине и мире 19 января: Британия установила рекорд смертности от COVID-19

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на 18 января коронавирусом в мире и в Украине заболели 96 млн человек. Лишь за минувшие сутки было выявлено более 473 тыс. новых фактов инфицирования. А в Великобритании установлен рекорд смертности за все время пандемии. Так, за неделю в стране скончались 16,5 тыс. человек на 1 млн населения.

В целом на планете жертвами СOVID-19 стали более 2 млн человек, выздоровели 68,6 млн. В тройку лидеров по темпам заболеваемости по-прежнему входят США – 142 тыс., Британия – 37 тыс. и Бразилия – 24 тыс.

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Главное за 19 января:

  • Германия рассматривает вариант введения обязательного использования защитных масок с фильтрами (респираторов типа FFP2) из-за появления и распространения мутировавших штампов коронавируса.

  • В Китае снова зафиксировали 118 новых активных случаев коронавируса и 91 с бессимптомным течением.

  • Украинцы, которые переболели коронавирусом, стали массово жаловаться на серьезные осложнения после него. Среди главных – сердечно-сосудистые проблемы, болезни печени, почек, легких и жалобы на скачки артериального давления.

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