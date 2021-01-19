Бьет по сердцу, печени и почкам: украинцы массово жалуются на осложнения после COVID-19

Украинцы, переболевшие коронавирусом, массово жалуются на проблемы со здоровьем, которые он спровоцировал. В топе – сердечно-сосудистые осложнения, болезни печени, почек, легких и жалобы на скачки артериального давления. Но иногда можно обойтись и вовсе без каких-либо последствий, даже переболев не в легкой форме. Кому как повезет – говорят врачи, и полностью правы в этом заключении.

OBOZREVATEL попытался разобраться, почему медики сделали такой вывод и как же справиться с последствиями COVID-19.

Официально коронавирус в Украине победила более чем 871 тыс. человек, а в мире эта цифра составляет 52,4 млн. По мнению врачей, из-за непредсказуемости протекания болезни, никто не может спрогнозировать, какие именно последствия ждут пациента на выходе. Можно обойтись без каких-либо осложнений даже переболев сложной формой, а можно месяцами "отходить" от легкого протекания болезни.

Среди основных жалоб переболевших – извращение вкуса (соленое кажется сладким и наоборот. – Ред.), отсутствие обоняния, непереносимость определенных продуктов питания, обильная потливость, плохая физическая форма, поражение легких на уровне до 20%, кашель, бессонница, скачки артериального давления и температуры от 35,5 до 37, и даже депрессия вплоть до суицидальных настроений. Все это может беспокоить людей до 3-4 недель или месяцев после якобы выздоровления.

Киевлянка Мария поделилась с OBOZREVATEL историей болезни своих родных. 70-летние родители переболели коронавирусом в декабре прошлого года. У мамы болезнь спровоцировала вначале микроинсульт, а через несколько недель начались проблемы с адекватностью.

"Она вроде бы как все соображает, но может в суп вместо соли сахара насыпать. Мол, перепутала. Или же понимает, что надо врачу позвонить, но не звонит. Спрашиваю, почему? Пожимает плечами. Очень странное поведение. Боюсь, как бы она в окно не ушла", – рассказала Мария OBOZREVATEL.

Подобные состояния ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская объясняет постковидным синдромом. Что с ним делать и как привести себя в форму – пока что точно не знает никто в мире.

"Это большая трагедия, с такими пациентами надо работать. У меня был один достаточно крепкий физически, и он рассказывал о постоянном непреодолимом желании взять простынь и удушить себя. Коронавирус – очень тяжелое и изнуряющее заболевание, в котором люди находятся по месяцу-два. Те, кто этого не видят, просто не понимают", – говорила она OBOZREVATEL несколько месяцев тому назад.

По мнению врачей, из-за непредсказуемости протекания коронавирусной болезни, никто не может спрогнозировать, какие же последствия ждут пациента на выходе. Это как игра в рулетку – никто не знает, каким штаммом заразится и что именно он может спровоцировать в организме.

По словам семейного врача Натальи, которая лечит пациентов от COVID-19 последние 9 месяцев, в основном переболевшие ощущают долгую-долгую слабость; потливость: когда немного увеличил темп ходьбы – и уже мокрый. Потом идет одышка, головокружение и шум в ушах. Но опять же – кому как повезет, говорит врач.

"Кто-то перенес и забыл, а кто-то лечится и лечится. Самое частое в моей практике еще – фиброз пораженной части легких. Он не всегда ощутим, если человек не занимается спортом. Отмечаем нарушение функции печени, даже если не было горы антибиотиков. Реже – тихо протекающие вирусные миокардиты (поражения сердца. – Ред.), когда начинается аритмия и сердечная недостаточность. Ну и депрессии, тревоги, страхи. Что делать с такими пациентами – мне, как семейнику, не всегда понятно. А с психиатрами у нас напряженка, их мало", – уточнила Наталья в коментарии OBOZREVATEL.

По мнению врача со Львова Тараса Жиравецкого, чаще всего коронавирус поднимает у переболевших "спящие" хронические болезни. Он как провокатор, начинает раскачивать весь организм, поражая легкие, центральную нервную систему. Появляется бессонница и головные боли.

"Может поразить почки, у части пациентов начинаются проблемы с печенью, может подниматься сахар, обостряются сердечные проблемы. "Легкий" гипертоник может стать "сильным" гипертоником. Но какой-то одной логики нет. У каждого все очень индивидуально. Тяжелые последствия могут наблюдаться даже у молодых, у кого поражение легких было на уровне 10-15%", – подытожил врач.

Как не странно, но четкого ответа на этот вопрос тоже нет. Главное правило – носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не нарваться еще и на ОРВИ, которое легко ляжет на ослабленный иммунитет.

Чаще всего врачи советуют побольше гулять на свежем воздухе для восстановления уровня сатурации в крови и работы легких, отдыхать, не перенапрягать себя физически. К спорту, например, возвращаться как минимум через месяц после окончания болезни. И то очень аккуратно, чтобы не спровоцировать сердечно-сосудистые проблемы или еще хуже – неврологические осложнения.

"Четких советов, как восстановится после болезни, тоже нет. Мы назначаем витамины, препараты для восстановления печени, отдых, сосудистые препараты. Легкие депрессии лечим антидепрессантами, которые снимают страх и угнетение, хоть и небыстро. С неврозами потяжелее. Есть пара пациентов, которые плотно лечатся у психиатра. Там уже более серьезные препараты", – уточнила семейный врач Наталья.

Тем временем в мире, несмотря на активное начало вакцинации, пандемия коронавируса набирает обороты с каждым днем. Специалисты из Всемирной организации здравоохранения предупреждают: 2021-й может быть еще сложнее, нежели 2020-й. За последние сутки в мире обнаружили около 532 тыс. новых заболевших. И это только официально, то есть это те, кто обратился за медицинской помощью, а значит, попал в статистику. Из-за игнорирования карантинных мер и простых правил безопасности, можно себе представить, скольким еще людям придется обратиться к медикам и лечиться от коронавирусных последствий.