Производители рассказали, при каком условии вакцина от Sinovac действует лучше

Таша Адамович
Таша Адамович
Общество
3,4 т.
китайская вакцина

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac показала высокий процент эффективности при увеличении времени между двумя прививками с двух до трех недель, заявили в компании-производителе препарата Sinovac Biotech.

Как пишет Reuters, во время клинических тестирований этот показатель был на 20% больше (до около 70%) у 1 394 пациентов, получивших плацебо или вакцину с разницей в 21 день. Ранее бразильские исследователи заявляли, что данная вакцина показала эффективность 50,4% (результат испытаний препарата на более чем 9 тыс. добровольцев с разницей между прививками в 14 дней).

Длительность интервала между прививками вакцины от COVID-19 стала темой для дискуссий среди ученых и регуляторов. В частности, британские регулятивные органы заявили, что противокоронавирусная вакцина AstraZeneca показала более эффективные результаты, когда разрыв между дозами больше, чем предполагалось изначально.

Также в Великобритании решили позволить увеличить интервал между дозами вакцины против COVID-19 от Pfizer и BioNTech. Однако в самих компаниях говорят, что имеют данные об эффективности своих препаратов только в течение короткого периода между прививками.

Ранее мировые ученые выразили сомнения в достаточной эффективности китайской вакцины.

Украина уже заказала 5 млн доз препарата CoronaVac, и если он покажет эффективность на уровне не ниже 70%, то в феврале к нам приедут первые 700 тыс. Доз.

Как сообщал OBOZREVATEL, общая эффективность вакцины CoronaVac от коронавируса, которую закупила Украина, составляет 78%, однако если учитывать легкие случаи без госпитализаций – она на уровне 50,4%.

Такое объяснение предоставили ученые бразильского Института Бутантат. Именно в этой стране проводились недавние исследования этого препарата китайского производства.

КитайКоронавирусисследованиеВакцина от коронавируса