Производители рассказали, при каком условии вакцина от Sinovac действует лучше

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac показала высокий процент эффективности при увеличении времени между двумя прививками с двух до трех недель, заявили в компании-производителе препарата Sinovac Biotech.

Как пишет Reuters, во время клинических тестирований этот показатель был на 20% больше (до около 70%) у 1 394 пациентов, получивших плацебо или вакцину с разницей в 21 день. Ранее бразильские исследователи заявляли, что данная вакцина показала эффективность 50,4% (результат испытаний препарата на более чем 9 тыс. добровольцев с разницей между прививками в 14 дней).

Длительность интервала между прививками вакцины от COVID-19 стала темой для дискуссий среди ученых и регуляторов. В частности, британские регулятивные органы заявили, что противокоронавирусная вакцина AstraZeneca показала более эффективные результаты, когда разрыв между дозами больше, чем предполагалось изначально.

Также в Великобритании решили позволить увеличить интервал между дозами вакцины против COVID-19 от Pfizer и BioNTech. Однако в самих компаниях говорят, что имеют данные об эффективности своих препаратов только в течение короткого периода между прививками.

Ранее мировые ученые выразили сомнения в достаточной эффективности китайской вакцины.

Украина уже заказала 5 млн доз препарата CoronaVac, и если он покажет эффективность на уровне не ниже 70%, то в феврале к нам приедут первые 700 тыс. Доз.

Как сообщал OBOZREVATEL, общая эффективность вакцины CoronaVac от коронавируса, которую закупила Украина, составляет 78%, однако если учитывать легкие случаи без госпитализаций – она на уровне 50,4%.

Такое объяснение предоставили ученые бразильского Института Бутантат. Именно в этой стране проводились недавние исследования этого препарата китайского производства.