В Минздраве заявили о надежде на спад COVID-19 и ослабление карантина в 2021 году

В Минздраве не исключают, что 2021 год пройдет под знаком COVID-19, но надеются, что ситуация не будет такой тяжелой, как в 2020-м, и карантинные ограничения можно будет ослабить.

Об этом в интервью изданию "Страна" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он сказал, что люди будут "длительный период жить" с пандемией.

"COVID-19 с нами не консультировался – когда ему появляться, когда ему исчезать. А если серьезно, коронавирус – абсолютно новая болезнь, которую никто до конца еще не понимает. Начиная от симптоматики и заканчивая последствиями. Все слабо себе отдают отчет, во что это может вылиться", – отметил министр.

Глава Минздрава рассказал, что любые прогнозы по коронавирусу делаются по примеру других похожих заболеваний (первого SARSа, птичьего гриппа, испанки).

"Сейчас аналитики ориентируются на это. Потому что никто не может понять, как коронавирус мутирует. Было всего 12 тысяч мутаций этого вируса. Та мутация, которая произошла в Великобритании, стала открытием и откровением для ученых", – заявил Степанов.

Он сказал, что в случае с COVID-19 хочется верить в лучшее. Количество заболевших украинцев потенциально должно снизиться, когда в стране начнется вакцинация.

"Поэтому я надеюсь, что 2021 год мы будем жить в коронавирусной повестке, но не в такой тяжелой, как в 2020 году. У меня есть желание, чтобы уже к лету 2021-го карантин был практически отменен", – указал министр.

Он уточнил, что речь идет не об отмене масок – их, скорее всего, будут продолжать носить в закрытых помещениях – но другие карантинные ограничения можно будет свести к минимуму.

"Не думаю, что это вызывает у кого-то сильное возмущение. На улице можно без маски", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, Степанов также заявил, что не ставил перед собой задачу подписать как можно больше договоров на поставку вакцин от коронавируса, согласившись на предлагаемые условия. Он пояснил, что страна не выиграла бы от этого.