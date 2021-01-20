Степанов заявил, что COVID-19 в Украине "помолодел": названо количество умерших детей

В Украине наблюдается увеличение количества случаев коронавируса среди молодых людей, а за все время пандемии от COVID-19 в стране умерли 15 детей.

Об этом в интервью изданию "Страна" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он уточнил, что в ноябре-2020 от общего количества заболевших 3,1% составляли лица моложе 18 лет, а уже в декабре – 5,9%.

"Также изменилась пропорция среди людей до 40 лет, больше людей этой возрастной категории сейчас оказывается в реанимации", – подчеркнул он.

В последнее время инфицированные дети также начали переносить болезнь тяжелее, чем в начале пандемии, сказал Степанов.

"Скажу вам, что мой ребенок, которому 11 лет, очень тяжело переболел", – признал он, уточнив, что сам он перенес болезнь легче, чем сын.

"И у него была другая симптоматика, которой у меня не было. Несколько дней у сына была температура под 40. На самом деле, это очень мерзкая болезнь", – сказал глава Минздрава.

Напомним:

В этом же интервью Степанов рассказал, что контрабандная вакцина от COVID-19 теоретически могла попасть в Украину без соблюдения холодового режима в -70℃. Ее могли перевезти, предварительно заморозив, при температуре +2...+8℃ (срок хранения препарата в этом случае 5 суток).

Министр ответил, можно ли проверить украинских политиков на тайную вакцинацию с помощью тестов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Пазарджик в Болгарии инфицированная коронавирусом женщина родила ребенка с антителами к COVID-19.