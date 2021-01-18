Великобритания установила мировой рекорд по смертности от COVID-19. Инфографика

В Великобритании на прошлой неделе зафиксированы рекордные показатели смертности от коронавируса в мире.

Как сообщает Sky News, за неделю в стране регистрировали 16,5 летальных случаев на миллион человек (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

На втором месте по этому показателю оказалась Чехия (16,3 случаев), на третьем – Португалия (14,8), на четвертом – Словакия (14,5), на пятом – Литва (13). 11-м заняли США (10 место).

За последние сутки в Великобритании зафиксировали 599 смертей и 37,5 тысяч случаев заражения коронавирусом.

По словам министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, каждые 30 секунд в стране госпитализируют пациентов.

С начала пандемии в Великобритании уже заразились 3,4 млн человек, из которых вылечились 1,5 и почти 90 тысяч скончались.

По количеству новых случаев заболевания страна занимает сейчас второе место в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании начали крупномасштабное испытание нового метода лечения, которое может помочь предотвратить развитие тяжелого течения COVID-19.