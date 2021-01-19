В ВОЗ предупредили о "катастрофе" для мира из-за несправедливости с вакцинами

Мир оказался на пороге "катастрофического морального падения" из-за неравномерного распределения вакцин против COVID-19 между странами.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ВВС. Он считает, что несправедливо в первую очередь вакцинировать молодых и здоровых людей из более богатых стран, давая им преимущество перед уязвимыми людьми в более бедных странах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Гебрейесуса возмутило то, что 49 развитых стран получили более 39 миллионов доз вакцины, тогда как одна бедная – лишь 25 доз.

"Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического морального провала – и цена этого провала будет оплачена жизнями и средствами для существования самых бедных в мире стран", – сказал глава ВОЗ.

По его словам, подход "я прежде всего" обречен на провал, ведь он поднимет цены и будет способствовать накоплению запасов.

"В конечном итоге эти действия только продлят пандемию, ограничения, необходимые для ее сдерживания, а также человеческие и экономические страдания", – объяснил Гебрейесус.

Продолжая свою мысль, он призвал всех поддерживать глобальную инициативу обмена вакцинами COVAX, которая должна заработать уже в феврале.

"Моя задача перед всеми государствами-членами состоит в том, чтобы к 7 апреля, когда будет Всемирный день здоровья, вакцины против COVID-19 вводились в каждой стране как символ надежды на преодоление как пандемии, так и неравенства, лежащего в основе корня многих проблем глобального здравоохранения ", – сказал глава ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская фармкомпания Pfizer в 2021 году намерена нарастить производство вакцины против коронавируса до 2 млрд доз. Кроме того, она хочет выпускать ее в виде порошка для упрощения хранения (в таком случае препарат не будет требовать условий с -70 градусами).