В Болгарии родился ребенок с антителами к коронавирусу

В городе Пазарджик в Болгарии инфицированная коронавирусом женщина родила ребенка с антителами к COVID-19.

Как пишет BNR, младенец родился у 28-летней местной жительницы. Ребенок здоров, но после выписки из больницы он продолжит находиться под наблюдением врачей.

Известно, что роженица была госпитализирована с высокой температурой, кашлем и общим недомоганием.

До того, как ее перевели в родильное отделение, женщину начали лечить от коронавируса.

Врачи решили, что нужно сделать кесарево сечение, так как COVID-19 вызвал изменения в плаценте – и рост плода замедлился. Малыш родился с весом 2 кг 750 грамм и ростом 46 см.

По настоянию доктора, новорожденный прошел тест на антиген, который показал, что его иммунная система также контактировала с COVID-19. Младенцу также назначили тест, который сможет показать количество выработанных антител.

Как ранее писал OBOZREVATEL: