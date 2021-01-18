В Болгарии родился ребенок с антителами к коронавирусу
В городе Пазарджик в Болгарии инфицированная коронавирусом женщина родила ребенка с антителами к COVID-19.
Как пишет BNR, младенец родился у 28-летней местной жительницы. Ребенок здоров, но после выписки из больницы он продолжит находиться под наблюдением врачей.
Известно, что роженица была госпитализирована с высокой температурой, кашлем и общим недомоганием.
До того, как ее перевели в родильное отделение, женщину начали лечить от коронавируса.
Врачи решили, что нужно сделать кесарево сечение, так как COVID-19 вызвал изменения в плаценте – и рост плода замедлился. Малыш родился с весом 2 кг 750 грамм и ростом 46 см.
По настоянию доктора, новорожденный прошел тест на антиген, который показал, что его иммунная система также контактировала с COVID-19. Младенцу также назначили тест, который сможет показать количество выработанных антител.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
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