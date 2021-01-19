Степанов рассказал, как в Украину могли ввезти контрабандную вакцину для VIPов

Контрабандная вакцина от COVID-19 теоретически могла попасть в Украину без соблюдения холодового режима в -70℃. Ее могли перевезти, предварительно заморозив, при температуре +2...+8℃ (срок хранения препарата в этом случае 5 суток).

Об этом в интервью "Стране" заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Из какой именно страны ввезли вакцину, должно установить следствие, сказал он.

"Есть много версий, откуда ее привезли – и из Израиля, и с Европы... Израиль со мной не связывался. На данный момент не существует достоверной информации, что эта якобы вакцина прибыла именно с Израиля", – отметил министр.

Его попросили прокомментировать вероятную причастность к подпольной вакцинации главы профильного комитета Верховной Рады Михаила Радуцкого. Журналистка отметила, что скандал могут "похоронить", то есть, виновные могут оказаться без наказания. На это глава Минздрава ответил:

"Если вакцинация была, конечно, очень интересно посмотреть, как эти люди получат вторую дозу вакцины. Где-то в соцсетях прочитал такой комментарий: "Организаторов вакцинации при любых раскладах будут бить".

Киевскую частную клинику Mediland, на базе которой, предположительно, делали прививки, уже проверяют в Минздраве. Степанов уточнил, что его ведомство работает "исключительно в рамках своих полномочий".

"Я хочу, чтобы было четкое понимание: мы не правоохранительные органы, не проводим следственные действия... Есть соответствующий план проверки, например, возможно ли в этой клинике вообще проводить вакцинацию", – пояснил он.

Степанов уверяет, что министерство начало проверку клиники без задержек. "Как только мы получили поручение на проверку, на следующий день мы приступили", – сказал он.

В ходе интервью он несколько раз повторил, что Минздрав – не правоохранительные органы. Последние могли начать расследование "по горячим следам" и отвечать за уголовное наказание виновных.

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство относительно подпольной вакцинации от коронавируса в Украине.

Как писал OBOZREVATEL: