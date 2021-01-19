Степанов рассказал, как в Украину могли ввезти контрабандную вакцину для VIPов
Контрабандная вакцина от COVID-19 теоретически могла попасть в Украину без соблюдения холодового режима в -70℃. Ее могли перевезти, предварительно заморозив, при температуре +2...+8℃ (срок хранения препарата в этом случае 5 суток).
Об этом в интервью "Стране" заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Из какой именно страны ввезли вакцину, должно установить следствие, сказал он.
"Есть много версий, откуда ее привезли – и из Израиля, и с Европы... Израиль со мной не связывался. На данный момент не существует достоверной информации, что эта якобы вакцина прибыла именно с Израиля", – отметил министр.
Его попросили прокомментировать вероятную причастность к подпольной вакцинации главы профильного комитета Верховной Рады Михаила Радуцкого. Журналистка отметила, что скандал могут "похоронить", то есть, виновные могут оказаться без наказания. На это глава Минздрава ответил:
"Если вакцинация была, конечно, очень интересно посмотреть, как эти люди получат вторую дозу вакцины. Где-то в соцсетях прочитал такой комментарий: "Организаторов вакцинации при любых раскладах будут бить".
Киевскую частную клинику Mediland, на базе которой, предположительно, делали прививки, уже проверяют в Минздраве. Степанов уточнил, что его ведомство работает "исключительно в рамках своих полномочий".
"Я хочу, чтобы было четкое понимание: мы не правоохранительные органы, не проводим следственные действия... Есть соответствующий план проверки, например, возможно ли в этой клинике вообще проводить вакцинацию", – пояснил он.
Степанов уверяет, что министерство начало проверку клиники без задержек. "Как только мы получили поручение на проверку, на следующий день мы приступили", – сказал он.
В ходе интервью он несколько раз повторил, что Минздрав – не правоохранительные органы. Последние могли начать расследование "по горячим следам" и отвечать за уголовное наказание виновных.
Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство относительно подпольной вакцинации от коронавируса в Украине.
Как писал OBOZREVATEL:
Израильский врач-анестезиолог Борис Бриль предположил, что вакцину от COVID-19 для тайной иммунизации украинских VIP'ов могли доставлять из Израиля чартерными рейсами.
Перевозки контрабандного препарата компаний Pfizer и BioNTech могла организовать израильская фирма TLV.
По информации председателя редакционного совета OBOZREVATEL, президента Федерации баскетбола Михаила Бродского, Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе Радуцкий, в течение недели вакцинировались в клинике Mediland.
Сотрудница этой компании подтвердила, что на базе учреждения подпольно делали прививки.
OBOZREVATEL в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML расследует преступную схему вакцинирования "избранных".