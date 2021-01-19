Страны ЕС определили единую стратегию борьбы с COVID-19 и призвали ускорить темпы вакцинации

Европейская комиссия (ЕК) приняла стратегию единого фронта борьбы Европейского Союза с пандемией, призвав государства ЕС ускорить темпы вакцинации от COVID-19.

ЕК советует членам Евросоюза к марту 2021 года привить от коронавируса не менее 80% людей старше 80 лет и 80% работников здравоохранения и социальной помощи. К лету-2021 планируется, что государства-члены ЕС вакцинируют минимум 70% взрослого населения. Об этом сообщается на сайте ЕК.

Странам также советуют и дальше:

применять правила физического дистанцирования;

ограничивать социальные контакты граждан, их перемещение;

бороться с дезинформацией;

расширять тестирование;

отслеживать контакты;

следить за мутациями генома коронавируса.

Что касается последнего пункта, то ЕК настаивает на проверке как минимум 5% (а предпочтительнее до 10%) подтвержденных случаев на мутации COVID-19.

Государства призвали бороться с "усталостью" от коронавируса и поддерживать системы здравоохранения.

Стратегия предусматривает сохранение целостности единого рынка ЕС и свободного передвижения по его территории при усилении профилактических мер. В то же время гражданам ЕС предписывается воздержаться от всех несущественных поездок, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится.

Евросоюз намерен и дальше поддерживать программу COVAX, которая должна передать бесплатные вакцины странам со средним и низким доходом. Специальный орган уже мобилизовал 853 млн евро для этой программы, что сделало ЕС одним из крупнейших доноров COVAX.

"Наша цель – к лету вакцинировать 70% взрослого населения. Это может стать поворотным моментом в борьбе с этим вирусом. Но мы победим пандемию только тогда, когда у всех в мире будет доступ к вакцинам. Мы активизируем наши усилия, чтобы обеспечить вакцинами соседей и партнеров", – сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины пока не зафиксировали распространения "британского" мутанта COVID-19. Чтобы его отследить, образцы будут направлять в лабораторию ВОЗ в Германии, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.