После вакцины Pfizer/BioNTech вырабатывается больше антител, чем после перенесенного COVID-19 – ученые

Вакцина против коронавируса от компаний Pfizer/BioNTech, предварительно, способна остановить передачу болезни от привитых людей и уменьшить вероятность развития тяжелой формы COVID-19.

К такому выводу пришли врачи из Израиля, которые проанализировали влияние препарата на 102 пациентах, передает Daily Mail.

Выяснилось, что у всех добровольцев, кроме двух, выработалось даже больше антител, чем обычно фиксируют после перенесенного COVID-19. Уточняется, что уровень антител резко вырос после второй дозы препарата.

У двух пациентов, которые стали исключением, вакцина также вызвала иммунный ответ, однако не такой значительный.

До сих пор ученые не знали достоверно, остановят ли вакцины передачу коронавируса. Сама компания Pfizer также не опубликовала никаких данных, показывающих, как укол влияет на распространение болезни.

Профессор из Израиля Гили Регев-Йохай, руководитель исследования, сказал, что результаты были "обнадеживающими" и "разумными, чтобы предположить, что привитые люди не будут носителями вируса". Ученый, однако, уточнил, что это еще не 100-процентные результаты.

Так, есть вероятность того, что при использовании не очень эффективных вакцин вирус может продолжать циркулировать в организме привитого человека в течение короткого времени, не вызывая заболевания, но позволяя лицам передавать COVID-19 дальше.

Добавим, исследование проводилось на сотрудниках Медицинского центра Шиба в Тель-Авиве.

Карта распространения коронавируса в мире:

Напомним:

В Израиле до конца марта планируют провести вакцинацию от COVID-19 всех граждан старше 16 лет.

Эта страна стала первой в мире, где провакцинировали около 10% населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль заявил, что выводы о том, останется ли коронавирус с человечеством навсегда, можно будет сделать спустя полгода после начала массовой вакцинации от COVID-19. Признаком победы над вирусом будет продолжительность иммунитета.